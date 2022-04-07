Экс-заключенный "Изоляции" Асеев встретился с принудительно мобилизованными боевиками Донбасса
Источник:ГУР Минобороны
Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев встретился с принудительно мобилизованными жителями оккупированных территорий на Востоке. Их взяли в плен украинские военные.
Большая часть среди пленных – студенты стационара учебных заведений Донецка. К разговору присоединился писатель и журналист Денис Казанский.
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Пленные стали инициатором встречи
Пленные прочли книгу Асеева "Изоляция" и захотели встретиться с автором. Больше всего принудительно мобилизованных боевиков интересовали воспоминания писателя о его нахождении в донецкой тюрьме.
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Асеев рассказал, что в "Изоляции" находилась значительная часть представителей боевиков, в том числе "мешавший" офицерский состав.
"Это наша территория"
Писатель подчеркнул, что территория временно оккупированных Луганской и Донецкой областей обязательно должна быть украинской.
"Это наша территория и земля. Мы не можем отдавать землю только потому, что она оккупирована", – подчеркнул Асеев.
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