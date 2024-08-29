Бывший чиновник России назвал ситуацию в Курской области "позором": его попытались высмеять

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров назвал эти события "позором" российской армии.

Соответствующее мнение он высказал в прямом эфире одного из пропагандистских каналов. Ведущий попытался ему ответить и высмеять, передает 24 Канал.

Смотрите также Служил Кремлю 11 лет: в России задержали еще одного заместителя экс-министра обороны Шойгу

"Штатный счетовод"

Федоров отметил, что не стоит забывать, что уже более 21 дня продолжается операция украинских военных на территории Курской области. Сначала один из ведущих удивился, что он считает.

В ответ на это бывший заместитель главы МИД России сказал, что считает, потому что это "позор". Пропагандист не сдержался и назвал Федорова "штатным счетоводом", ведь он также считает и сколько длится так называемая "сво", то есть полномасштабная война.

Я еще раз напомню, что через 84 дня будет 1000 дней войны. Это тоже позор... Мой отец воевал, и ему было бы стыдно за то, что сейчас происходит, как работает наша армия,

– подчеркнул бывший чиновник России.

Он также подчеркнул, что в государстве-агрессоре живут в иллюзии, что в Украине все разваливается, однако новая ракета-дрон "Паляница" может поражать цели на расстоянии 560 километров.

Пропагандисты раздражались в ответ на замечания: смотрите видео