Відповідну думку він висловив у прямому етері одного із пропагандистських каналів. Ведучий спробував йому відповісти та висміяти, передає 24 Канал.

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"Штатний рахівник"

Федоров відзначив, що не варто забувати, що вже понад 21 день триває операція українських військових на території Курської області. Спочатку один із ведучих здивувався, що він рахує.

У відповідь на це колишній заступник глави МЗС Росії сказав, що рахує, бо це "ганьба". Пропагандист не стримався та назвав Федорова "штатним рахівником", адже він також рахує і скільки триває так звана "сво", тобто повномасштабна війна.

Я ще раз нагадаю, що через 84 дні буде 1000 днів війни. Це теж ганьба… Мій батько воював, і йому було б соромно за те, що зараз відбувається, як працює наша армія,

– підкреслив колишній посадовець Росії.

Він також підкреслив, що у державі-агресорці живуть в ілюзії, що в Україні все розвалюється, проте нова ракета-дрон "Паляниця" може уражати цілі на відстані 560 кілометрів.

Пропагандисти роздратувались у відповідь на зауваження: дивіться відео