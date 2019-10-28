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      Экс-боец "Азова" об извинениях Зеленского: мне наплевать, главное-интересы Украины

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      Мы не сахарные, не развалимся, – доброволец об извинениях Зеленского
      Мы не сахарные, не развалимся, – доброволец об извинениях Зеленского / Скриншот из видео

      Извинения президента перед добровольцами, с которыми он вступил в словесную перепалку во время визита в Золотое-4, для них не имеют особого значения.

      Главное – правильное и честное решение вопроса интересов Украины, об этом сказал бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" в комментарии 24 каналу.

      Больше деталей: Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки

      Именно с этим ветераном наиболее эмоционально беседовал глава государства во время своего визита в Золотое-4. Тогда высказывания президента вызвали волну возмущения среди украинцев.

      Мне, честно говоря, наплевать, будет Зеленский перед нами извиняться или нет. Мы не сахарные, не развалимся. Ничего страшного не произошло,
      – отметил экс-боец.

      Он также добавил, что о добровольцах президент "ничего некорректного не говорил и не обзывал". Однако, по словам добровольца, такая манера общения не соответствует статусу президента.

      "Там были камеры, его подчиненные. Они все это видели. И я считаю, что так не стоит общаться Президенту Украины. Однако какие-то извинения – это его личное мужское решение должно быть", – сказал доброволец.

      Волонтер также отметил, что больше волнуется за будущее Украины и тех шагах, которые Зеленский будет в дальнейшем предпринимать на посту президента.

      Смотрите видео словесной перепалки Зеленского с добровольцем в Золотом

       

      Что известно о добровольцах в Золотом?

      • В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
      • Зеленский объяснял, что ему рассказали местные жители, якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей.
      • Зато в Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силового блока и находятся в Золотом с оружием незаконно.
      • После визита Зеленского правоохранители забрали оружие у ветеранов. Выселять их не намерены, хотя бывшие бойцы допускают такой вариант. Они отмечают, что в таком случае готовы будут давать отпор.
      • Добровольцы отмечают, что никуда из Золотого не пойдут – останутся там в любом случае.
       

      Основное о разведении сил на Донбассе:

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств
        на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.
      • Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В Украине десятки тысяч людей вышли на акции протеста.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал

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      Автор: Ирина Юрковская, Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Ситуация в Золотом Разведение войск "Азов"
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