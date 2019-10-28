Экс-боец "Азова" об извинениях Зеленского: мне наплевать, главное-интересы Украины

Извинения президента перед добровольцами, с которыми он вступил в словесную перепалку во время визита в Золотое-4, для них не имеют особого значения.

Главное – правильное и честное решение вопроса интересов Украины, об этом сказал бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" в комментарии 24 каналу.

Больше деталей: Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки

Именно с этим ветераном наиболее эмоционально беседовал глава государства во время своего визита в Золотое-4. Тогда высказывания президента вызвали волну возмущения среди украинцев.

Мне, честно говоря, наплевать, будет Зеленский перед нами извиняться или нет. Мы не сахарные, не развалимся. Ничего страшного не произошло,

– отметил экс-боец.

Он также добавил, что о добровольцах президент "ничего некорректного не говорил и не обзывал". Однако, по словам добровольца, такая манера общения не соответствует статусу президента.

"Там были камеры, его подчиненные. Они все это видели. И я считаю, что так не стоит общаться Президенту Украины. Однако какие-то извинения – это его личное мужское решение должно быть", – сказал доброволец.

Волонтер также отметил, что больше волнуется за будущее Украины и тех шагах, которые Зеленский будет в дальнейшем предпринимать на посту президента.

Смотрите видео словесной перепалки Зеленского с добровольцем в Золотом

Что известно о добровольцах в Золотом?

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

Зеленский объяснял, что ему рассказали местные жители, якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей.

Зато в Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силового блока и находятся в Золотом с оружием незаконно.

После визита Зеленского правоохранители забрали оружие у ветеранов. Выселять их не намерены, хотя бывшие бойцы допускают такой вариант . Они отмечают, что в таком случае готовы будут давать отпор.

. Они отмечают, что в таком случае готовы будут давать отпор. Добровольцы отмечают, что никуда из Золотого не пойдут – останутся там в любом случае.

Основное о разведении сил на Донбассе:

30 июня в ОБСЕ сообщили, что украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств

на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения. 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В Украине десятки тысяч людей вышли на акции протеста.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал