00:17
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
      Вєсті Кремля
      21:31, 28 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, 28 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Ексбоєць "Азова" про вибачення Зеленського: Мені начхати, головне – інтереси України

      600 Читать новость на русском
      Ми не цукрові, не розвалимося, – доброволець про вибачення Зеленського
      Ми не цукрові, не розвалимося, – доброволець про вибачення Зеленського / Скріншот із відео

      Вибачення президента перед добровольцями, із якими він вступив у словесну перепалку під час візиту і Золоте-4, для них не мають особливого значення.

      Головне – правильне та чесне вирішення питання інтересів України, про це сказав ексбоєць "Азова" Денис із позивним "Янтар" в коментарі 24 каналу. 

      Більше деталей: Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки

      Саме із цим ветераном найемоційніше розмовляв глава держави під час свого візиту у Золоте-4. Тоді висловлювання президента викликали хвилю обурення серед українців.

      Мені, чесно кажучи, начхати, буде Зеленський перед нами вибачатися чи ні. Ми не цукрові, не розвалимось. Нічого страшного не сталося,
      – зазначив ексбоєць.

      Він також додав, що про добровольців президент "нічого некоректного не казав та не обзивав". Однак, за словами добровольця, така манера спілкування не відповідає статусу президента.

      "Там були камери, його підлеглі. Вони усе це бачили. І я вважаю, що так не варто спілкуватися Президенту України. Однак якісь вибачення – це його особисте чоловіче рішення має бути", – сказав доброволець.

      Волонтер також наголосив, що більше хвилюється за майбутнє Україні і ті кроки, які Зеленський буде в подальшому робити на посаді президента.

      Дивіться відео словесної перепалки Зеленського із добровольцем у Золотому

       

      Що відомо про добровольців у Золотому?

       

      Основне про розведення сил на Донбасі:

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.
      • Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". В Україні десятки тисяч людей вийшли на акції протесту.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал

      blog_ava
      Андрій Богдан закрутив роман: що відомо про дівчину голови Офісу президента – фото
      28 жовтня
      14585
      Автор: Наталя Боднар, Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Ситуація у Золотому Володимир Зеленський "Азов" Розведення військ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 жовтня , 22:40 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 465
      Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      28 жовтня , 21:03 Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      Наталя Боднар 1525
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      2511
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      28 жовтня , 21:00 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3889
      Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      28 жовтня , 20:02 Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      Світлана Попова 845
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук