Ексбоєць "Азова" про вибачення Зеленського: Мені начхати, головне – інтереси України

Вибачення президента перед добровольцями, із якими він вступив у словесну перепалку під час візиту і Золоте-4, для них не мають особливого значення.

Головне – правильне та чесне вирішення питання інтересів України, про це сказав ексбоєць "Азова" Денис із позивним "Янтар" в коментарі 24 каналу.

Більше деталей: Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки

Саме із цим ветераном найемоційніше розмовляв глава держави під час свого візиту у Золоте-4. Тоді висловлювання президента викликали хвилю обурення серед українців.

Мені, чесно кажучи, начхати, буде Зеленський перед нами вибачатися чи ні. Ми не цукрові, не розвалимось. Нічого страшного не сталося,

– зазначив ексбоєць.

Він також додав, що про добровольців президент "нічого некоректного не казав та не обзивав". Однак, за словами добровольця, така манера спілкування не відповідає статусу президента.

"Там були камери, його підлеглі. Вони усе це бачили. І я вважаю, що так не варто спілкуватися Президенту України. Однак якісь вибачення – це його особисте чоловіче рішення має бути", – сказав доброволець.

Волонтер також наголосив, що більше хвилюється за майбутнє Україні і ті кроки, які Зеленський буде в подальшому робити на посаді президента.

Дивіться відео словесної перепалки Зеленського із добровольцем у Золотому

Що відомо про добровольців у Золотому?

Основне про розведення сил на Донбасі:

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення. 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

на Луганщині. Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією" . В Україні десятки тисяч людей вийшли на акції протесту.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал