Эксгенерал СБУ Наумов мог передавать спецслужбам России секретные данные по ЧАЭС, – СМИ

Эксначальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам секретные данные. В частности, по ЧАЭС.

Информация, которую он мог передавать, составляла государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. К слову, 7 июня он был задержан в Сербии .

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Наумов мог передавать спецслужбам России секретные данные по ЧАЭС

Так, в ДБР расследуют уголовное производство по факту возможной государственной измены Наумова.

Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера,

– говорится в ответе на запрос журналистов.

Работники Государственного бюро расследования провели обыски по адресам "лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну".

В ведомстве отметили, что в настоящее время принимаются необходимые меры, чтобы установить все объективные обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к сотрудничеству со спецслужбами и оккупационными войсками страны агрессора.

Андрей Наумов: что нужно знать

Перед тем, как Андрей Наумов пришел в СБУ, руководил госпредприятием "Центр организационного технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Ранее Наумов фигурировал в некоторых расследованиях о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.

Эксначальник Главного управления внутренней безопасности СБУ стал фигурантом производства о госизмене. Он уехал из страны за несколько часов до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Это же сделала его семья, однако немного раньше. 31 марта Владимир Зеленский лишил звания генерала эксначальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Президент Украины также назвал его предателем.

Также немало говорили и о имениях Андрея Наумова. Оказалось, что их стоимость была несоразмерна с зарплатой, бывшей у эксначальника управления внутренней безопасности СБУ. Кроме того, его состояние принадлежало к категории "с ограниченным доступом".

11 июня Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании Наумова . Его подозревали в отмывании денег. "Взяли" на границе с Северной Македонией – в машине правоохранители обнаружили 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда.

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