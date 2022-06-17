Інформація, яку він міг передавати, становила державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. До слова, 7 червня його було затримано у Сербії.

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Наумов міг передавати спецслужбам Росії секретні дані щодо ЧАЕС

Так, в ДБР наразі розслідують кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Наумова.

Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який… збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру,

– йдеться у відповіді на запит журналістів.

Працівники Державного бюро розслідування провели обшуки за адресами "осіб, які можуть бути причетними до збирання та передачі іноземній державі, організації або ïx представникам відомостей, що становлять державну таємницю".

У відомстві зазначили, що зараз вживаються необхідні заходи, щоб встановити всі об'єктивні обставини кримінального правопорушення та осіб, причетних до співпраці з спецслужбами та окупаційними військами країни агресора.

Андрій Наумов: що треба знати

Перед тим, як Андрій Наумов прийшов в СБУ, керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Раніше Наумов фігурував у деяких розслідуваннях про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці.

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ став фігурантом провадження про держзраду. Він виїхав із країни за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Це ж зробила його родина, проте трошки раніше. 31 березня Володимир Зеленський позбавив звання генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Президент України також назвав його зрадником.

Також чимало говорили й про маєтки Андрія Наумова. Виявилося, що їх вартість була неспіврозмірна із зарплатою, яка була в ексначальника управління внутрішньої безпеки СБУ. Крім того, його статки належали до категорії "з обмеженим доступом".

11 червня Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання Наумова. Його підозрювали у відмиванні грошей. "Взяли" на кордоні з Північною Македонією – в машині правоохоронці знайшли 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди.

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