Эксглаве Укравтодора Новаку выдвинули новые обвинения в Польше

Прокуратура в Варшаве в Польше выдвинула дополнительные обвинения бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку. Об этом стало известно 7 июля.

Новака подозревают в получении взяток на сумму 315 тысяч евро. А произошло это якобы при реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине.

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Бывший глава Укравтодора Славомир Новак мог брать взятки

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж 7 июля сообщила, что Славомир Новаку объявили "измененное коррупционное обвинение".

Теперь в нем говорится о получении дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тысяч евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов по строительству и ремонту дорог в Украине,

– сказала Скшиняж.

Новое обвинение касается как раз того периода, когда Новак исполнял обязанности руководителя Укравтодора.

Что следует помнить о деле Славомира Новака

Год назад, в июле 2020, суд в Варшаве арестовал Славомира Новака на 90 дней по подозрению в коррупционных действиях в должности исполняющего обязанностей главы Укравтодора (с октября 2016 до октября 2019).

Задержали Новака поляки в сотрудничестве с НАБУ. Арест Новака еще дважды продлевали, в итоге мужчина вышел под залог. А после этого заявил, что не будет комментировать ничего в своем деле.

Расследование против Новака тем временем начали не только в Польше, но и в Украине. 4 января 2021 ему прислали сообщение о подозрении в Польшу.

сам Славомир Новак говорит, что ни в чем не виноват, а показания давать отказался.