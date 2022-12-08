Экс-главу Нацбанка Шевченко заочно арестовали: в НАБУ объяснили схему отмывания денег

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко, подозреваемого в организации преступной схемы для завладения средствами банка в особо крупных размерах.

В ГПК объяснили, что решение открывает путь для внесения его в базу Интерпола, без чего невозможно провести экстрадицию.

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В случае возвращения в Украину, его должны задержать на границе и доставить в суд в течение 48 часов,

– говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что после его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования ведущий следствие судья решит вопрос о применении меры пресечения.

В чем подозревают Шевченко

Шевченко и еще четырех высокопоставленных чиновников Укргазбанка подозревают в организации схемы вывода 206 миллионов гривен из госбанка.

Сообщается, что схема действовала почти 5 лет, хотя структуры банка сообщали, что экономической целесообразности от привлечения агентов нет. Объем выплат "агентам" был больше, чем прибыль, которую банку приносили привлеченные клиенты.

Как действовала преступная схема

Следствие располагает доказательствами, что руководители Укргазбанка заключали фиктивные договоры с якобы "агентами", которые на самом деле были обычными ФЛП.

Последние должны были привести в банк новых крупных клиентов, но на самом деле все происходило без их участия.

"Более того, крупные государственные компании и так были вынуждены переходить в госбанки из-за решений Кабмина", – напомнили в ГПК.

Уточнение от НАБУ

Следователи НАБУ уточнили, что на протяжении 2014-2019 годов руководство Укргазбанка обеспечили заключение 52 фиктивных договоров с агентами.

Шевченко считает дело против себя политическим преследованием

Подозрение не касается периода пребывания Шевченко в должности главы Нацбанка, а выполнения им полномочий Председателя правления публичного акционерного общества Акционерный банк "Укргазбанк".

Сам Кирилл Шевченко уже отреагировал на решение суда и считает его политически мотивированным. Он не признает своей вины и говорит, что будет подавать апелляцию.

Шевченко возмутился, что суд не предоставил возможности принять участие в заседании в формате видеосвязи. Мол, тот подавал соответствующее ходатайство и имел техническую возможность для этого.

Принятое решение – бессрочное содержание под стражей без права внесения залога – является исключительной и строжайшей мерой из всех возможных,

– возмутился Кирилл Шевченко.

Он убежден, что это политическое преследование. Свое мнение он подкрепил аргументами:

отказ в отводе прокурора, который не счел нужным, несмотря на требование закона, предоставлять мне копии ходатайства с приложениями;

отказ в истребовании в Укргазбанке документов, на которые ссылается и сам прокурор, однако почему-то не приобщает их к ходатайству;

отказ во всех ходатайствах, что заявлено стороной защиты.

Это политически мотивированное дело, искусственно созданное на скорую руку, не содержит никаких доказательств и развалится в любом беспристрастном суде,

– подчеркнул Шевченко.

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