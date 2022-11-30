Эксгумация политического трупа: СБУ устроила "черную среду" для Мураева

СБУ 30 ноября провела обыски в одиозного Евгения Мураева и его приспешников. Изъяли наличные деньги, в частности, в рублях и оружие.

Факт обысков пресс-служба СБУ подтвердила в комментарии 24 канала. Впоследствии раскрыли детали.

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Подробности от СБУ

В СБУ рассказали, что обыски происходили:

по местам проживания и в офисах Мураева, а также его родственников;

у ближайших соратников Мураева.

Сам Мураев находится не в Украине. По данным СМИ, он – в Вене. Обыски провели в рамках уголовного производства по факту государственной измены.

Во время обыска СБУ изъяла:

наличные деньги (в частности, в российских рублях);

оружие;

компьютерную технику;

мобильные телефоны

другое.

Что СБУ изъяла у Мураева и его приспешников / СБУ

Мураев давал слово оккупантам и говорил о капитуляции Украины

В эфире мураевского телеканала НАШ 24 на 7 транслировали пропаганду Кремля. В частности, включали боевиков с временно оккупированных территорий Донбасса, чтобы те могли пожаловаться, как им тяжело живется.

За месяц до начала полномасштабного вторжения России в Украину разведка Великобритании сообщила, что Кремль мечтает поставить в Киеве своих марионеток. Как кандидата, который, по планам России, должен был возглавить этот шабаш, назвали именно Мураева.

На следующий день после того, как Россия начала полномасштабную войну, Мураев в фейсбуке опубликовал целый опус, в котором заговорил о капитуляции Украины. Курс в НАТО одиозный политик называл "ненужным" и пытался запугать украинцев.



Опус Мураева 25 февраля / Скриншот 24 канала

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