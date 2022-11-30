Факт обшуків пресслужба СБУ підтвердила у коментарі 24 каналу. Згодом розкрили деталі.

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Деталі від СБУ

У СБУ розповіли, що обшуки відбувалися:

за місцями проживання та в офісах Мураєва, а також – його родичів;

у найближчих соратників Мураєва.

Наразі сам Мураєв перебуває не в Україні. За даними ЗМІ, він – у Відні. Обшуки провели у межах кримінального провадження за фактом про державну зраду.

Під час обшуку СБУ вилучила:

готівку (зокрема, у російських рублях);

зброю;

комп'ютерну техніку;

мобільні телефони

тощо.

Що СБУ вилучила у Мураєва та його поплічників / СБУ

Мураєв давав слово окупантам й говорив про капітуляцію України

В ефірі мураєвського телеканалу "НАШ" 24 на 7 транслювали пропаганду Кремля. Зокрема, вмикали бойовиків з тимчасово окупованих територій Донбасу, аби ті могли побідкатися, як їм важко живеться.

За місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розвідка Великої Британії повідомила, що Кремль мріє поставити у Києві своїх маріонеток. Як кандидата, який, за планами Росії, мав очолити цей шабаш, назвали саме Мураєва.

Наступного дня після того, як Росія розпочала повномасштабну війну, Мураєв у фейсбуці опублікував цілий опус, у якому заговорив про капітуляцію України. Курс до НАТО одіозний політик називав "непотрібним" та намагався залякати українців.



Опус Мураєва 25 лютого / Скриншот 24 каналу

А вже невдовзі після своїх маразмів Мураєв втік.

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