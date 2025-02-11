Нежно назвали БТР "Лариска": эксклюзивные кадры работы "Хартии" на Харьковском направлении

Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" показали, как на Харьковском направлении работает бронированная машина Oncilla и спасает жизни украинских защитников.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, которая познакомилась с экипажем БТР Oncilla, рассказала, какие функции на него возложены и показала боевую работу бригады "Хартия" на Харьковском направлении.

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"Ждем нашу "Лариску"

Экипаж Oncilla состоит из наводчика-оператора с позывным "Капитошка" и водителя-оператора "Киндера". На них возложены функции, в частности, подвоз бойцов на штурмы и эвакуации раненых.

Меня поразило, что экипаж Oncilla – это два человека, которые не просто стали на защиту Украины уже во время полномасштабного вторжения, а люди, которые прошли боевой путь в АТО, ООС. Они встретились в военкомате просто по звонку друг с другом в первый день полномасштабного вторжения,

– сказала Черненко.

У них были разные боевые машины, но об Oncilla они рассказывают с восторгом, потому что эта машина спасала их жизни.

На БТР Oncilla мы сразу же поехали на первые штурмы. Она себя очень хорошо показала. Очень хорошая броня. Мы ее назвали "Лариска". Потому что она такая серенькая, небольшая, как мышка Лариска. "Лариска" нам несколько раз помогла, достала нас с поля боя,

– отметил наводчик-оператор 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" "Капитошка".

Во время одной из боевых работ их Oncilla была очень серьезно подбита, но ребята смогли выжать из нее все, чтобы доехать живыми и здоровыми. Сейчас их транспорт на ремонте, ведь "Лариска" сделала максимум, чтобы вывести бойцов с очень опасного участка.

Она нам два раза спасла жизнь, поэтому мы любим и ждем нашу "Лариску" с возвращением в семью. Вражеские силы зашли в посадку, и нам надо было завести усиление. Во время выполнения задания мы наехали на несколько пехотных мин. У нас поразрывало шины, и выезжали мы уже без колес. Потом еще оторвало колесную подвеску и вырвало поворотный рычаг. Поэтому выходить было тяжело, потому что нас еще начали догонять вражеские FPV-дроны,

– поделился водитель-оператор 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" "Киндер".

По словам бойцов, один FPV-дрон с осколочно-фугасной боевой частью прилетел прямо в стекло, но оно выдержало, а второй дрон – в нижнюю часть дверей, но почти не повредил их. Сейчас подразделение получило еще одну машину Oncilla, и бойцы настраивают ее, чтобы передать следующему экипажу для работы.

"Как наводчику-оператору мне очень понравился этот модуль. Потому что ты защищен и управляешь пультом, но не хватает боевой мощности. Я больше к 30 миллиметровым пушкам привык", – добавил "Капитошка".

Присоединяйтесь к сбору! Бойцы собирают 500 000 гривен на ночной прибор для Oncilla, который улучшит выполнение боевых задач. Номер карты 4441111121255149 и ссылка на банк.