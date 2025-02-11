Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, яка познайомилася з екіпажем БТР Oncilla, розповіла, які функції на нього покладені, та показала бойову роботу бригади "Хартія" на Харківському напрямку.

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"Чекаємо нашу "Лариску"

Екіпаж Oncilla складається з навідника-оператора з позивним "Капітошка" та водія-оператора "Кіндера". На них покладені функції, зокрема, підвезення бійців на штурми та евакуації поранених.

Мене вразило, що екіпаж Oncilla це два чоловіки, які не просто стали на захист України вже під час повномасштабного вторгнення, а люди, які пройшли бойовий шлях в АТО, ООС. Вони зустрілися у військкоматі просто по дзвінку один з одним в перший день повномасштабного вторгнення,

– мовила Черненко.

У них були різні бойові машини, але про Oncilla вони розповідають із захоплення, тому що ця машина рятувала їхні життя.

На БТР Oncilla ми одразу ж поїхали на перші штурми. Вона себе дуже гарно показала. Дуже хороша броня. Ми її назвали "Лариска". Тому що вона така сіренька, невеличка, як мишка Лариска. "Лариска" нам кілька разів допомогла, дістала нас з поля бою,

– зазначив навідник-оператор 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" "Капітошка".

Під час однієї з бойових робіт їхня Oncilla була дуже серйозно підбита, але хлопці змогли витиснути з неї все, щоб доїхати живими й здоровими. Нині їх транспорт на ремонті, адже "Лариска" зробила максимум, щоб вивести бійців з дуже небезпечної ділянки.

Вона нам два рази врятувала життя, тому ми любимо й чекаємо нашу "Лариску" на повернення в сім'ю. Ворожі сили зайшли в посадку і нам треба було завести посилення. Під час виконання завдання ми наїхали на декілька піхотних мін. У нас порозривало шини й виїжджали ми вже без коліс. Потім ще одірвали колісну підвіску і вирвали поворотний важіль. Тож виходити було тяжко, бо ще нас почали наздоганяти ворожі FPV-дрони,

– поділився водій-оператор 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" "Кіндер".

За словами бійців, один FPV-дрон з осколково-фугасної бойовою частиною прилетів прямо в скло, але воно витримало, а другий дрон – в нижню частину дверей, але майже не пошкодив їх. Наразі підрозділ отримав ще одну машину Oncilla й бійці налагоджують її, щоб передати наступному екіпажу для роботи.

"Як навіднику-оператору, мені дуже сподобався цей модуль. Тому що ти захищений і керуєш пультом, але не вистачає бойової потужності. Я більше до 30 міліметрових гармат звик", – додав "Капітошка".

Долучайтеся до збору! Бійці збирають 500 000 гривень на нічний прилад для ​Oncilla, який покращить виконання бойових завдань. Номер карти 4441111121255149 та посилання на банку.