Купленная на средства от союзников: эксморпих США распространял ложь о "яхтах Зеленского"
Источник:SPRAVDI
Россия также ведет информационную войну против Украины. Поэтому иногда в нашем информационном пространстве появляются фейки, которые должны дискредитировать действующую власть.
Эксморпих США Дуган, живущий сейчас в России, издал ложь о "яхтах Зеленского". Он распространил слухи, что президент Зеленский на деньги, предоставленные США на помощь Украине, якобы из-за своих советников и подставных лиц заплатил 75 миллионов долларов за две яхты.
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Документы – фальшивка
Исследователи дезинформации из Университета Клемсона выяснили, что тот же Дуган действительно является бывшим морским пехотинцем, а затем стал полицейским из Флориды. После отставки в 2009 году он основал вебсайт, на котором начал распространять ложь о своих бывших работодателях. После рейда ФБР в его офис он был вынужден бежать в Россию, где получил политическое убежище.
Служба Би-Би-Си Verify обнаружила, что по крайней мере часть сайта DC Weekly размещена на сервере в Москве. Также выяснилось, что Дуган стал комментатором этого издания, после того как дал несколько лекций в учебных заведениях, связанных с российским МИД.
Что касается "яхт Зеленского", то брокеры компании, выставившей суда на продажу, утверждают, что это фейк, а документы об их приобретении президентом Украины или его советниками – фальшивка.
Россия готовит ИПСО против Украины
- Российские захватчики готовят информационно-психологические операции против Украины. На продвижение пропагандистских нарративов агрессор тратит огромные ресурсы. Представитель ГУР в эфире телемарафона раскрыл планы противника. Андрей Юсов отметил, что речь идет о целом ряде ИПСО.
- Юсов подчеркнул, что речь идет не о периоде, напрямую связан с праздниками. Он отметил, что сейчас фиксируют развертывание целого ряда информационно-психологических пропагандистских операций против Украины.
- Также подчеркнул, что на продвижение своих нарративов оккупанты тратят огромные ресурсы. Это ведь все равно дешевле, чем продолжать финансировать полномасштабное вторжение, боевые действия по всей линии фронта. Так что попытки врага будут продолжаться.