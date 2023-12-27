Купленная на средства от союзников: эксморпих США распространял ложь о "яхтах Зеленского"

Россия также ведет информационную войну против Украины. Поэтому иногда в нашем информационном пространстве появляются фейки, которые должны дискредитировать действующую власть.

Эксморпих США Дуган, живущий сейчас в России, издал ложь о "яхтах Зеленского". Он распространил слухи, что президент Зеленский на деньги, предоставленные США на помощь Украине, якобы из-за своих советников и подставных лиц заплатил 75 миллионов долларов за две яхты.

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Документы – фальшивка

Исследователи дезинформации из Университета Клемсона выяснили, что тот же Дуган действительно является бывшим морским пехотинцем, а затем стал полицейским из Флориды. После отставки в 2009 году он основал вебсайт, на котором начал распространять ложь о своих бывших работодателях. После рейда ФБР в его офис он был вынужден бежать в Россию, где получил политическое убежище.

Служба Би-Би-Си Verify обнаружила, что по крайней мере часть сайта DC Weekly размещена на сервере в Москве. Также выяснилось, что Дуган стал комментатором этого издания, после того как дал несколько лекций в учебных заведениях, связанных с российским МИД.

Что касается "яхт Зеленского", то брокеры компании, выставившей суда на продажу, утверждают, что это фейк, а документы об их приобретении президентом Украины или его советниками – фальшивка.

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