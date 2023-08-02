Суд заочно арестовал экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича

Бывшему народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу избрали меру пресечения. Суд постановил, что он должен находиться под стражей.

Решение было принято 2 августа Печерским судом Киева. Буквально 26 июля 2023 года экс-нардепу сообщили о подозрении в государственной измене.

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Что известно о решении суда по Рабиновичу

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей,

– заявили в Государственном бюро расследований.

Следует заметить, что Рабиновича арестовали заочно, ведь в Украине его нет.

Буквально 27 июля пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян объясняла, что они планируют объявить в розыск Рабиновича. Ведь подозрение в государственной измене ему направили в страну, в которой он находится.

"Следствие направило запрос о международной правовой помощи к государству Израиль. То есть мы знаем, что он находится на территории именно этой страны", – объясняла Татьяна Сапьян.

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Дело Рабиновича: коротко