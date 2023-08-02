Суд заочно арестовал экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича
Источник:ГБР
Бывшему народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу избрали меру пресечения. Суд постановил, что он должен находиться под стражей.
Решение было принято 2 августа Печерским судом Киева. Буквально 26 июля 2023 года экс-нардепу сообщили о подозрении в государственной измене.
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Что известно о решении суда по Рабиновичу
1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей,
– заявили в Государственном бюро расследований.
Следует заметить, что Рабиновича арестовали заочно, ведь в Украине его нет.
Буквально 27 июля пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян объясняла, что они планируют объявить в розыск Рабиновича. Ведь подозрение в государственной измене ему направили в страну, в которой он находится.
"Следствие направило запрос о международной правовой помощи к государству Израиль. То есть мы знаем, что он находится на территории именно этой страны", – объясняла Татьяна Сапьян.
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Дело Рабиновича: коротко
- 26 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.
- По данным следствия, Рабинович распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию. В своих интервью он прибегал к манипулятивным высказываниям, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
- Следователи объяснили, что деятельность Рабиновича помогала России добиваться военно-политических целей и идеологически помогала проводить подрывную деятельность против Украины.
- Кстати, если вину Рабиновича докажут, ему светит до 15 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.