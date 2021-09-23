Эксперимент для скептиков: Геращенко предложил сесть в авто, в которое выпустят 20 пуль

В СМИ и соцсетях ведутся дискуссии о профессионализме выполнения покушения на жизнь Сергея Шефира. Советник министра МВД Антон Геращенко предложил скептикам принять участие в эксперименте.

Всего в авто Сергея Шефира попали 18 пуль. Такое заявление советник министра МВД Антон Геращенко сделал в эфире ток-шоу "Право на власть".

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"В авто выпустят 20 пуль"

Как рассказал Геращенко – покушение на жизнь Шефира было настоящим, но неудачным. Если бы буквально не миллиметры, то новости вчерашнего дня были бы трагическими. Он отметил, что и Шефир, и его водитель "должны праздновать 22 сентября второй день рождения".

Скептикам, которые говорят об инсценировке, советник главы МВД предложил принять участие в эксперименте.

Всем кто заявляет, что стреляли неправильно, что хотели запугать, я предлагаю принять участие в эксперименте. Сесть в такое же авто, в него выпустят 20 пуль: так же, как в авто Шефира. Потом посмотрим – попадут или нет,

– сказал он.

Относительно профессионализма нападения, Геращенко, во-первых, обратил внимание на место его исполнения. Это было единственное место на трассе, по словам советника главы МВД, где авто Шефира на повороте в окружении леса и притормаживает. Именно в такой зоне киллер мог незаметно скрыться.

Во-вторых, последовательность выстрелов и четкая цель – водитель. Именно так обезвреживать учат диверсантов и киллеров, по словам Геращенко. Мол, водитель должен потерять контроль над авто, а нападающий мог в дальнейшем вплотную убить всех, кто находится в автомобиле.

Шефир сказал водителю "гони"

В СМИ распространяют информацию , что обстрел машины Сергея Шефира совершили, вероятно, непрофессионалы. Отмечают, что стрельба не была хорошо продуманной, а нападавшие действовали хаотично.

Как рассказал Геращенко, после первых попаданий пуль, водитель инстинктивно нажал на тормоза. На это помощник Зеленского, который сидел на заднем сиденье, сказал "гони". Тогда авто быстро поехало и в него полетели следующие пули. Так, скорее всего, удалось спастись.

Советник Дениса Монастырского рассказал, что авто уже прошло экспертизы. Всего в авто попали 18 пуль. Напомним, что сначала полиция называла цифру "больше 10 пуль".

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