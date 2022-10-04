"Экспериментальные образцы": есть ли у РФ ядерная торпеда "Посейдон" и какую угрозу она несет

Разведка НАТО заявила о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон". Ранее говорилось, что она оснащена ядерным зарядом и может стирать с лица земли огромные территории.

В то же время, есть сомнения, что такое оружие вообще существует. Однако какие-то экспериментальные образцы действительно имеются. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Что известно о "царь-торпеде"

Решение о создании так называемой "царь-торпеды" возникло еще в 1949 году, когда начинались первые разработки в атомных подлодках. Эти проекты имели разные названия – "Т-15", "Статус-6", "Торпеда Сахарова", однако ни один не увенчался успехом, ведь не прошел испытания.

Принцип одинаков: в результате удара такой торпеды по целям известным из геофизических карт и которые могут быть расположены на точках разломов, вызывается цунами, которое мощной волной может смыть все восточное побережье США на Атлантике,

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Но те объекты, которые испытывались ранее, спровоцировали волну не более 10 метров в отдельных местах, и это было на расстоянии до 5 километров. О 300, 500 и более километрах не говорилось. Вот почему от проектов отказались. О разработке снова заговорили в 2018 году, а по состоянию на 2020 год, отмечает Мусиенко, такой торпеды точно не существовало – это признавали даже россияне. Однако в 2022 году они спустили на воду крупнейшую атомную подлодку "Белгород".

"Говорят, что именно она должна быть оснащена для этих торпед. Но при спуске на воду лодки речь о том не шла. Когда спросили о "Посейдоне" – сказали, что это дело будущего, она должна еще пройти испытания", – заметил военный эксперт.

Предварительно, испытания должны были завершиться в 2024 году, и только с 2025 должны были решать, принимать ли разработку на вооружение. А сама торпеда должна была поступить примерно в 2027 году.

Есть ли реальная угроза

"Вероятнее всего, Россия просто торгует страхом. Они взяли копию с того, что делалось во времена "Холодной войны", когда в Арктике советские субмарины любили залечь на максимальную глубину, а затем эффектно всплывать и запускать какие-то ракеты. Это уже проходили", – Александр Мусиенко.

Сейчас россияне создали интригу вокруг Белгорода и торпеды, которая может существовать в одном или двух опытных образцах. Кроме этого, доподлинно неизвестно, как она себя поведет.

Конечно, угрозы сейчас от нее минимальны. Но Россия пытается это подать так, будто это достаточно большие угрозы, в частности – для Запада,

– подчеркивает военный эксперт.

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Пытаются отвлечь внимание от ядерного оружия

По мнению Мусиенко, сейчас россияне отвлекаются от потенциального применения ядерного оружия. "Это тоже индикатор того, что риторику, которую Путин начал 21 сентября, пытаются приглушить", – отметил Мусиенко.

Возможно, реакция США на ядерный шантаж со стороны России сделала свое дело. Более того, американские генералы, которые не в должности, но знают свое дело, сошлись на том, что нужно: разгромить черноморский флот, военные объекты россиян в оккупированном Крыму и, возможно, на захваченных территориях Украины. Речь шла о конвенционном оружии, а не о ядерном. Такие сигналы могли доноситься в частных разговорах.

Следует сравнить две последние речи, отмечает Мусиенко. Так, 21 сентября он заявил применение о "всех имеющихся средств", а 30 сентября – только затронул этот вопрос и вспомнил о Хиросиме и Нагасаки как прецеденте, но не начинал свою истерию.

Я почти уверен, что они выпустили "Белгород" специально. Возможно, они умышленно сделали утечку информации, которую она выходит с целью испытания "Посейдона",

– убежден военный эксперт.

Этим хотели всколыхнуть и увести тему непосредственного применения ядерного оружия к теме так называемых вечных угроз.

"Не исключено, что подлодку "Белгород" постигла судьба подводной лодки "Курск". Если она исчезла, то кто ее знает", – подытожил Мусиенко.

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