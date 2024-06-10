"Я за мир", а потом суть: какие сигналы Путин постоянно пытается послать Западу

Владимир Путин начал рассказывать, что нет необходимости применять ядерное оружие. Но параллельно он пригрозил Европе своим ядерным арсеналом. Это – типичное поведение Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, заметив, что Путин регулярно в одном заявлении может поместить две несочетаемые вещи. На этот раз получилось так же. Он рассказывал, что ядерной войны не будет. Но сразу же угрожал этим оружием.

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Что означают заявления Путина

Как отметил Желиховский, такими заявлениями Путин хочет направить Западу свои месседжи. Целей там много.

В его заявлениях есть определенный дуализм. Мы понимаем, что Путин расставил акценты на угрозах. Якобы "я за мир", но потом он говорит те месседжи, которые хочет отправить союзникам Украины,

– сказал Желиховский.

Одна из важных целей Путина – чтобы западные союзники перестали помогать Украине или помогали на значительно меньшем уровне. России не нужно, чтобы наше государство получило дальнобойное оружие или пользовалось услугами иностранных инструкторов на своей территории.

Тут Путин работает абсолютно стандартно для себя. Он хочет, чтобы Россию продолжали бояться. Поэтому и идут эти наглые угрозы ядерным оружием.

Он это говорит, чтобы страны боялись России. Также это произошло во время выборов в Европейском Союзе. Ему нужно, чтобы к власти пришли партии, которые выступают против помощи Украине. Яркий пример – "Фидес" Орбана. Тут есть и политическая цель. Путину нужно, чтобы как можно меньше стран присоединились к Глобальному саммиту мира,

– объяснил Желиховский.

Понятно, что Россия является опасным государством. Но нельзя давать ей "разгуляться". Правильное решение после таких заявлений – продолжать последовательно помогать Украине. Нужно передавать дальнобойное оружие, отправлять инструкторов, позволять бить по России. Только так можно одолеть агрессора.

Заявления Путина: кратко