Украинская "бавовна" регулярно наведывается к оккупантам. В частности, в России не осталось ни одной пропагандистской "скрепы" (армия, флот, Крымский мост), по которой бы не ударила за последнее время Служба Безопасности.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. По его словам, большинство "бавовны" на оккупированных территориях – дело рук СБУ.

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СБУ разрушает не только военную инфраструктуру, но и "скрепы" россиян

Эксперт обращает внимание на ключевую "бавовну" от СБУ за последние месяцы. "Это и взорванный во второй раз Крымский мост. И удачные атаки морских дронов по кораблям Черноморского флота России. Это и уничтожение самого дорогого российского комплекса ПВО "Триумф" под Евпаторией (стоимость более 1,2 миллиарда долларов). И удар по аэродрому в российском Курске, где дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Все эти удары разрушают не только военную инфраструктуру, но и скрепы россиян", – подчеркивает политолог.

Глава СБУ Малыш обещает россиянам вместо бархатного сезона в Крыму – "сезон бавовны". Уверен, что он далек от завершения. Отмечу, что абсолютное большинство успешных операций на территориях занятых врагом – дело рук Службы,

– акцентирует эксперт.

"Для сделок в оккупированном Крыму СБУ наладила тесное сотрудничество с ВМС. Это положительное взаимодействие, которое дает эффективный результат", – резюмирует Загородний. Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что "любая "бавовна", которая случается с кораблями России или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага".