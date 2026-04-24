Выжидают, военный эксперт объяснил, что задумала Россия против Европы

Соединенные Штаты ослабили некоторые санкции против России на фоне высоких цен на нефть. Такие решения со временем могут сыграть против США и других западных партнеров.

Военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что США уже временно сняли санкции на российскую нефть, которая находилась в море. Также Штаты периодически снимают ограничения против белорусских предприятий.

Читайте также У Трампа составили список "хороших и плохих" членов НАТО, последних накажут, – Politico

Россия может готовиться к агрессии против Европы

По словам Жовтенко, Россия зарабатывает значительные средства на фоне нестабильности с ценами на нефть. Конечно, они не смогут перекрыть нынешний дефицит бюджета. Но дополнительные средства явно позволят врагу чувствовать себя лучше.

Конечно, что такие решения могут дать России толчок к гибридной агрессии против стран Европы. Этих денег достаточно, чтобы купить через Беларусь определенные технологии или подсыпать что-то Ким Чен Ыну,

– отметил Жовтенко.

При этом выбор момента для гибридной агрессии против стран Европы зависит от геополитики. Россия выжидает, чем закончится ситуация с мирными переговорами по Ирану и как пойдут дальше отношения между США и Европой.

