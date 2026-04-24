Выжидают, военный эксперт объяснил, что задумала Россия против Европы
- США временно сняли санкции на российскую нефть из-за скачка цены в результате войны с Ираном. Это усиливает Россию.
- Военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко объяснил, когда Россия может пойти на гибридную агрессию против Европы.
Соединенные Штаты ослабили некоторые санкции против России на фоне высоких цен на нефть. Такие решения со временем могут сыграть против США и других западных партнеров.
Военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что США уже временно сняли санкции на российскую нефть, которая находилась в море. Также Штаты периодически снимают ограничения против белорусских предприятий.
Россия может готовиться к агрессии против Европы
По словам Жовтенко, Россия зарабатывает значительные средства на фоне нестабильности с ценами на нефть. Конечно, они не смогут перекрыть нынешний дефицит бюджета. Но дополнительные средства явно позволят врагу чувствовать себя лучше.
Конечно, что такие решения могут дать России толчок к гибридной агрессии против стран Европы. Этих денег достаточно, чтобы купить через Беларусь определенные технологии или подсыпать что-то Ким Чен Ыну,
– отметил Жовтенко.
При этом выбор момента для гибридной агрессии против стран Европы зависит от геополитики. Россия выжидает, чем закончится ситуация с мирными переговорами по Ирану и как пойдут дальше отношения между США и Европой.
Санкции против России: последние новости
- В марте Соединенные Штаты разрешили продавать российскую нефть, которую загрузили на суда до 12 марта. Разрешение должно было действовать в течение 30 дней. США пошли на это решение из-за войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива, в результате чего подскочили цены на нефть. В конце концов Штаты продлили это разрешение. Теперь оно будет действовать до 16 мая.
- Американский министр финансов Скотт Бессент объяснил, почему США снова пошли на такое решение. Он убеждал, что к Штатам обратились 10 "бедных стран", которые особенно пострадали от подорожания энергоносителей.
- Президент Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против России. Он отмечал, что каждый доллар из российской нефти идет на войну.