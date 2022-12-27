Лукашенко первым надел перстень от Путина: что означает жест белорусского диктатора

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко осуществляет маскировку с целью лично выживания и сохранения жизней для троих своих сыновей. Для этого Лукашенко использует атрибуты суверенитета Беларуси.

Об этом на брифинге заявил Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, информирует 24 канал. Он обратил внимание на то, что Лукашенко первым надел перстень от Владимира Путина в ходе встречи глав стран СНГ.

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Лукашенко первым надел подарок от Путина

По словам Горбача, то, что Лукашенко сразу первым надел на палец перстень от кремлевского диктатора, "означает, что он готов признавать сюзеренитет перед Путиным и демонстрировать его жестами".

Политический аналитик подчеркнул, что за действиями Лукашенко не стоит сохранение суверенитета Беларуси. По его мнению, цель непризнанного президента Беларуси – свое личное физическое выживание.

Что известно о встрече глав стран СНГ