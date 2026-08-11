Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, пояснил, что сейчас Украина делает то, что должна была сделать еще три года назад. Он предположил, какие результаты этой стратегии могут удовлетворить нашу страну.

Наиболее эффективные действия

Клочок считает, что стратегия Украины заключается в массированных ударах по территории России, в частности, по всем инфраструктурным объектам.

Мы не должны объяснять, задействованы ли эти объекты в российском ВПК или нет. Все, что расположено на территории России, все работает на военную машину и должно быть поражено. За исключением гражданских зданий. Поэтому именно такие действия должны продолжаться, расширяться, быть максимально точными,

– уверен руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Он обратил внимание на то, что в России обостряется ситуация из-за украинских атак. В частности, ночью 11 августа был нанесен удар по комплексу складов компании Wildberries в Воронежской области и по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области. Это означает, что россияне будут стоять в очередях за топливом, не получат товары из Wildberries.

Многие из них будут хейтить нашу страну. Но часть задумается о том, почему продолжается эта война и как долго она еще может продолжаться? А она будет расширяться. И Украине нужно продолжать свои действия, ведь сейчас это единственный аргумент, который может сработать. Вероятно, именно эта стратегия сейчас взята украинскими властями на вооружение, и она может оказаться наиболее эффективной,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" считает, что это важно, потому что нужно менять общественное настроение в России, надеясь на то, что в Кремле произойдет смена власти. В то же время, если бы западные партнеры усилили экономические санкции против России, то эффект был бы сильнее за счет давления на большой бизнес России.

Эксперт объяснил, какой основной стратегии придерживается Украина: смотрите видео

Сейчас Украина не может самостоятельно сменить режим в России. Это, по его мнению, должна быть системная работа, как в период холодной войны в конце ХХ века, когда взялись за Советский Союз. Тогда совпало много факторов. Однако в нынешних условиях важно, чтобы украинская власть продолжала эту стратегию.

Напомним, что, по словам Владимира Зеленского, Россия будет все сильнее ощущать последствия войны на своей территории, ведь Украина будет отвечать на каждую атаку врага. Президент Украины считает вполне справедливыми ответы на российские удары, и наша страна будет продолжать реагировать на каждую агрессию России. Зеленский подчеркнул, что единственная причина, почему до сих пор продолжаются удары по России, – это нежелание противника закончить эту войну.