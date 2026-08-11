Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, пояснивши, що зараз Україна здійснює те, що мала робити ще три роки тому. Він припустив, які результати цієї стратегії можуть задовольнити нашу країну.

Найбільш ефективні дії

Клочок вважає, що стратегія України полягає в масових ударах по території Росії, зокрема, по всіх інфраструктурних об'єктах.

Ми не повинні пояснювати, чи ці об'єкти задіяні у російському ВПК, чи ні. Все, що розташоване на території Росії, все працює на воєнну машину і має бути уражено. Окрім цивільних будинків. Тому саме такі дії мають продовжуватися, масштабуватися, бути максимально влучними,

– впевнений керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він звернув увагу на те, що в Росії напружується ситуація через українські атаки. Зокрема, вночі 11 серпня було влучання у комплекс складів компанії Wildberries у Воронезькій області та по нафтопереробному заводі в Оренбурзькій області. Це означає, що росіяни будуть стояти в чергах за паливом, не отримають товари з Wildberries.

Багато хто з них буде хейтити нашу країну. Але частина замислиться про те, чому триває ця війна і скільки вона ще може продовжуватися? А вона буде масштабуватися. І Україні треба продовжувати свої дії, адже зараз це єдиний аргумент, який може спрацювати. Ймовірно саме ця стратегія зараз взята українською владою на озброєння, і вона може бути найбільш ефективною,

– підкреслив Валерій Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що це важливо, тому що потрібно змінювати суспільний настрій у Росії, сподіваючись на те, що в Кремлі відбудеться зміна влади. Водночас якби західні партнери підсилили економічні санкції проти Росії, то ефект був би сильніший через тиск на великий бізнес Росії.

Експерт пояснив, якої головної стратегії дотримується Україна: дивіться відео

Наразі Україна не може самостійно змінити режим у Росії. Це, на його думку, має бути системна робота, як у період холодної війни наприкінці ХХ століття, коли взялися за Радянський Союз. Тоді збіглося багато факторів. Однак за нинішніх умов важливо, щоб українська влада продовжувала цю стратегію.

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, Росія дедалі більше відчує наслідки війни на власній території, адже Україна відповідатиме на кожну атаку ворога. Президент України вважає цілком справедливими відповіді на російські удари, і наша країна продовжить реагувати на кожну агресію Росії. Зеленський наголосив, що єдина причина, чому досі тривають удари по Росії – це небажання противника закінчувати цю війну.