Эксперт рассказал, как тайваньский кризис может сблизить Китай с россией: детали

Очевидно, что на фоне вторжения Китая в Тайвань, россия выберет сторону Пекина. И в обмен на предоставление своих вооруженных сил, ради сдерживания и патрулирования россия может требовать для себя экономических преференций.

Об этом 24 каналу рассказал политолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он также отметил, что сейчас Китай покупает российские энергоресурсы по сильно заниженным ценам, поэтому россия способна "разыграть тайваньскую карту" себе на пользу.

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Конечно, это тоже не придаст Украине позитива и в США это очень хорошо понимают. Тем более, Китай наращивает экономический товарооборот с россией, туда присоединяется также Индия, которая пользуется крайне низкими ценами на энергоносители,

– отмечает Тизенгаузен.

По его словам, следует напомнить, что за первые 3 месяца 2022 года Индия приобрела российских энергоресурсов больше, чем за весь прошлый год.

"Поэтому дестабилизация и сближение Китая с россией – вот чем грозит визит Нэнси Пелоси в Тайвань", – убежден Борис Тизенгаузен.

Наложение санкций на Китай в разгар экономического кризиса отзовется в первую очередь на тех странах, которые с Китаем активно торгуют, говорит он.

Детальнее об условиях, при которых Китай может пойти на сближение с россией: смотрите видео

Перипетии вокруг Китая и Тайваня

Китай считает Тайвань своей провинцией. В то же время, США выступают за независимость страны и ее возможность определять свой вектор развития.

Отношения между США и Китаем обострились на фоне заявлений Пекина о намерениях вернуть себе Тайвань. В частности, посол Китая заявил, что его страна может вернуть Тайвань "любыми способами".

Политолог Максим Яли считает, что этот конфликт на фоне войны в Украине может разрешить третью мировую войну. Это может негативно отразиться на Украине, ведь переключит часть внимания.

Важным вопросом остается позиция Китая относительно войны в Украине. С одной стороны, Пекин прямо не выражает поддержку россии. А с другой, вероятно, Си Цзиньпин поддерживает решение о формировании партнерства со страной-агрессором.