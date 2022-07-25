Про це 24 каналу розповів політолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він також зазначив, що зараз Китай купує російські енергоресурси за сильно заниженими цінами, тому росія здатна "розіграти тайванську карту" собі на користь.

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Звісно, це також не додасть Україні позитиву і в США це дуже добре розуміють. Тим паче Китай нарощує економічний товарообіг із росією, туди доєднується також Індія, яка користується вкрай низькими цінами на енергоносії,

– зазначає Тизенгаузен.

За його словами, варто нагадати, що за перші 3 місяці 2022 року, Індія придбала російських енергоресурсів більше, аніж за увесь минулий рік.

"Тому дестабілізація та зближення Китаю із росією – ось, чим загрожує візит Ненсі Пелосі до Тайваню", – переконаний Борис Тизенгаузен.

Накладання санкцій на Китай у розпал економічної кризи, відгукнеться в першу чергу на тих країнах, які із Китаєм активно торгують, каже він.

Детальніше про умови, за яких Китай може піти на зближення із Росією: дивіться відео

Перипетії довкола Китаю та Тайваню

Китай вважає Тайвань своєю провінцією. Водночас США виступають за незалежність країни та її можливість визначати свій вектор розвитку.

Стосунки між США та Китаєм загострилися на тлі заяв Пекіну щодо намірів повернути собі Тайвань. Зокрема, посол Китаю заявив, що його країна може повернути Тайвань "будь-якими способами".

Політолог Максим Ялі вважає, що цей конфлікт на тлі війни в Україні може розв'язати третю світову війну. Це може негативно вплинути на Україну, адже перемкне частину уваги.

Важливим питанням також залишається позиція Китаю щодо війни в Україні. З одного боку, Пекін прямо не висловлює підтримку росії. А з іншого, ймовірно, Сі Цзіньпін підтримує рішення щодо формування партнерства з країною-агресоркою.