Почему россияне до сих пор верят в пропаганду и при чем здесь Геббельс: объяснение эксперта

Россияне продолжают верить в пропаганду и поддерживают войну против Украины. В России верят в пропаганду даже после очевидных поражений на поле боя в Украине.

Эксперт по коммуникациям и бывший журналист из Эстонии Рауль Ребане в интервью 24 каналу объяснил, почему россияне все же верят в пропаганду. По его словам, россияне хотят верить пропаганде.

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Нарративу, которому верят россияне, уже несколько сотен лет

Эксперт объяснил, что нарративу, которому верят россияне, уже несколько сотен лет. Причем Рауль Ребане в контексте пропаганды в России упомянул о трудах Йозефа Геббельса.

Они верят в этот нарратив, которому на самом деле уже несколько сотен лет. Вся эта технология далеко не нова, она так же хорошо работала и 90 лет назад. И все, кто знаком с работами Геббельса времен Третьего рейха, знают, что его идеи активно работают во многих странах,

– сказал он.

Рауль Ребане подчеркнул, что соответствующие технологии используют не только в России, но и ультраправыми популистами, "ежедневно мы это наблюдаем в Эстонии и других странах".

Интервью с Раулем Ребане: смотрите видео

"Это теория и практика перепрограммирования нации с помощью коммуникационных технологий не имеет ничего нового. Нам просто нужно знать, что такие практики существуют. То есть те путинисты, которые действительно верят в пропаганду – для них это не будет быстрым процессом. Но он все же будет", – добавил он.

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