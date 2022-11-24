Почему россияне до сих пор верят в пропаганду и при чем здесь Геббельс: объяснение эксперта
Россияне продолжают верить в пропаганду и поддерживают войну против Украины. В России верят в пропаганду даже после очевидных поражений на поле боя в Украине.
Эксперт по коммуникациям и бывший журналист из Эстонии Рауль Ребане в интервью 24 каналу объяснил, почему россияне все же верят в пропаганду. По его словам, россияне хотят верить пропаганде.
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Нарративу, которому верят россияне, уже несколько сотен лет
Эксперт объяснил, что нарративу, которому верят россияне, уже несколько сотен лет. Причем Рауль Ребане в контексте пропаганды в России упомянул о трудах Йозефа Геббельса.
Они верят в этот нарратив, которому на самом деле уже несколько сотен лет. Вся эта технология далеко не нова, она так же хорошо работала и 90 лет назад. И все, кто знаком с работами Геббельса времен Третьего рейха, знают, что его идеи активно работают во многих странах,
– сказал он.
Рауль Ребане подчеркнул, что соответствующие технологии используют не только в России, но и ультраправыми популистами, "ежедневно мы это наблюдаем в Эстонии и других странах".
Интервью с Раулем Ребане: смотрите видео
"Это теория и практика перепрограммирования нации с помощью коммуникационных технологий не имеет ничего нового. Нам просто нужно знать, что такие практики существуют. То есть те путинисты, которые действительно верят в пропаганду – для них это не будет быстрым процессом. Но он все же будет", – добавил он.
Три четверти россиян поддерживают войну против Украины
- Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий озвучил данные о поддержке россиянами войны против Украины. По некоторым оценкам, 75% граждан поддерживают войну против Украины.
- Вадим Скибицкий подчеркнул, что пропагандисты работали более 10 лет, поэтому у россиян и такие настроения.
- В Институте ведения войны сообщили, что руководство России пытается туже затянуть законодательную петлю, чтобы ограничить инакомыслие. Все потому, что верхушку Кремля все чаще критикуют из-за неудач в войне против Украины.
- Россия потерпела неудачи в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, что пытаются оправдать пропагандисты.
- Также следует отметить, что российская пропаганда работает за пределами Украины. В частности, Москва пытается через агентов влияния дискредитировать ВСУ и Украину на Западе.