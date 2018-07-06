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Эксперт объяснил, в чем истинная цель приватизации в Украине

Pro новости 46 Читати новину українською

О том, почему чиновники выступают против приватизации, – в программе "Pro новости" рассказал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

О приватизации:

"Если говорить о достижениях приватизации, то понятно, что мы сейчас очень активно пытаемся, так сказать, толкать этот камень вперед, ведь много кто-то противится и говорит, что приватизацию начинать нельзя, мы к ней не готовы, и лучше подождать еще 5 лет, но понятно, что приватизация убивает политическую коррупцию, возможность переизбираться в Верховную Раду и т. д.", – сказал Максим Нефедов.

Я считаю, что наша главная цель приватизации – это даже не деньги, хотя это тоже важно, это борьба с коррупцией. Нам нужно отрезать это вечное искушение государственных чиновников управлять каким-то имуществом,
– заявил эксперт.

О взрыве миномета на Ровенском полигоне:

По словам основателя фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги, что касается взрыва миномета "Молот", то конкретно об этом случае можно будет судить, когда будет больше фото оттуда.

"Я видел только одно. На нем основа миномета, и видно, что его разорвало. Если в миномете разрывает большую часть или весь ствол, это ошибка людей, двойное заряжание. То есть на одну мину положили другую, и они сдетонировали. Если разрывает только низ миномета, – это означает, что это недостаток, собственно, самого ствола миномета, плохой металл, и он просто не выдержал выстрела", – подчеркнул Дейнега.

О новом отравлении "Новичком" в Великобритании:

Ученый и химик Вич Мирзаянов заявил, что на бытовом уровне такое отравление невозможно, даже какие-то любители-террористы не могли бы это сделать. Ведь, если у них и появится такое вещество, то они скорее убьют себя, чем какого-то оппонента.

За этим стоит только страна, которая изобрела, проводила исследования в течение 17 лет, чтобы превратить два "Новичка", два вещества из этой серии, в оружие для Советской армии. Они потратили на это десятки, и даже сотни миллионов долларов. Это работа многотысячного коллектива,
– заверил Вич Мирзаянов.

Ученый рассказал, что с ними когда-то работали "чекисты", которые превращали их перспективные ядовитые вещества в свое оружие. В свое время они сделали около 16 тонн "Новичка", и весь он сейчас хранится в России.

Теги: Новости политики Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Приватизация Pro новости
Источник: 24 канал
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