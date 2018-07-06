Експерт пояснив, яка справжня мета приватизації в Україні

Про те, чому чиновники виступають проти приватизації, – у програмі "Pro новини" розповів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Про приватизацію:

"Якщо говорити про здобутки приватизації, то зрозуміло, що ми зараз дуже активно намагаємося, так би мовити, пхати це каміння вперед, адже багато хто опирається і говорить, що приватизацію починати не можна, ми до неї не готові, і краще почекати ще 5 років, але зрозуміло, що приватизація вбиває політичну корупцію, можливість переобиратися у Верховну Раду і т. д.", – сказав Максим Нефьодов.

Я вважаю, що наша головна мета приватизації – це навіть не гроші, хоча це також важливо, це боротьба з корупцією. Нам потрібно відрізати цю вічну спокусу державних чиновників керувати якимось майном,

– заявив експерт.

Про вибух мінометуа на Рівненському полігоні:

За словами засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги, що стосується вибуху міномета "Молот", то конкретно цей випадок можна буде судити, коли буде більше фото звідти.

"Я бачив тільки одне. На ньому основа міномету, і видно, що його розірвало. Якщо в мінометі розриває більшу частину, чи весь ствол, це помилка людей, подвійне заряджання. Тобто на одну міну накинули іншу, і вони здетонували. Якщо розриває тільки низ міномета, – це означає, що це вада, власне, самого ствола міномета, поганий метал, і він просто не витримав пострілу", – наголосив Дейнега.

Про нове отруєння "Новачком" у Великобританії:

Учений та хімік Віл Мірзаянов заявив, що на побутовому рівні таке отруєння неможливе, навіть якійсь любителі-терористи не могли би це зробити. Адже, якщо в них і з'явиться така речовина, то вони скоріше за все вб'ють себе, ніж якогось опонента.

За цим стоїть тільки країна, яка винайшла, проводила дослідження протягом 17 років, щоб перетворити два "Новачка", дві речовини з цієї серії, на зброю для Радянської армії. Вони витратили на це десятки, і навіть сотні мільйонів доларів. Це робота багатотисячного колективу,

– запевнив Віл Мірзаянов.

Вчений розповів, що з ними колись працювали "чекісти", які перетворювали їхні перспективні отруйні речовини в свою зброю. Свого часу вони зробили близько 16 тонн "Новачка" і вся вона зараз зберігається у Росії.