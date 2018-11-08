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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Эксперт рассказал, когда и почему уволят Авакова

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      Общественность требует отставки Авакова из-за убийства Екатерины Гандзюк
      Общественность требует отставки Авакова из-за убийства Екатерины Гандзюк / Фото из открытых источников

      Министр внутренних дел Арсен Аваков выбрал противоположную генпрокурору Юрию Луценко тактику – молчание. Это сработает против него и негативно повлияет на политическое будущее.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Более подробно в материале: Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: почему Аваков покрывает преступников?

      "Из-за заявлений Луценко все забыли об Авакове. И в итоге это может сработать против министра внутренних дел. Главные подозрения в нападении и смерти Екатерины Гандзюк касаются, в первую очередь, системы МВД. Дело Екатерины Гандзюк получило резонанс, подозрения усилились, и это делает Авакова токсичным", – считает Фесенко.

      По убеждению политолога, сейчас Порошенко не уволит ни Луценко, ни Авакова, чтобы не дестабилизировать всю правоохранительную систему и правящую коалицию в предвыборный период. Хотя после президентских и парламентских выборов Авакова, скорее всего, уволят.

      Кто бы не выиграл предстоящие президентские выборы, он не захочет оставить на посту министра внутренних дел. Аваков получил слишком большое влияние. После погибшего Кравченко (министр внутренних дел при Кучме – "24") ни один министр внутренних дел не имел такого влияния. И это урок для Авакова. Когда имеешь большое влияние и влезаешь в истории, это плохо заканчивается,
      – отметил Владимир Фесенко.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Петр Порошенко Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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