Експерт розповів, коли і чому звільнять Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вибрав протилежну генпрокурору Юрію Луценку тактику – мовчання. Це спрацює проти нього і негативно вплине на політичне майбутнє.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Більш детально в матеріалі: Вбивство Катерини Гандзюк і роль МВС: чому Аваков покриває злочинців?

"Через заяви Луценка всі забули про Авакова. І в підсумку це може спрацювати проти міністра внутрішніх справ. Головні підозри в нападі і смерті Катерини Гандзюк стосуються, в першу чергу, системи МВС. Справа Катерини Гандзюк набула резонансу, підозри посилилися, і це робить Авакова токсичним", – вважає Фесенко.

На переконання політолога, зараз Порошенко не звільнить ні Луценка, ні Авакова, щоб не дестабілізувати всю правоохоронну систему і правлячу коаліцію в передвиборний період. Хоча після президентських і парламентських виборів Авакова, швидше за все, звільнять.

Хто б не виграв майбутні президентські вибори, він не захоче залишити на посаді міністра внутрішніх справ. Аваков набув занадто великого впливу. Після загиблого Кравченка (міністр внутрішніх справ при Кучмі – "24") жоден міністр внутрішніх справ не мав такого впливу. І це урок для Авакова. Коли маєш великий вплив і влізаєш в історії, це погано закінчується,

– зауважив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада.