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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Експерт розповів, коли і чому звільнять Авакова

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      Громадськість вимагає відставки Авакова через вбивство Катерини Гандзюк
      Громадськість вимагає відставки Авакова через вбивство Катерини Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вибрав протилежну генпрокурору Юрію Луценку тактику – мовчання. Це спрацює проти нього і негативно вплине на політичне майбутнє.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Більш детально в матеріалі: Вбивство Катерини Гандзюк і роль МВС: чому Аваков покриває злочинців?

      "Через заяви Луценка всі забули про Авакова. І в підсумку це може спрацювати проти міністра внутрішніх справ. Головні підозри в нападі і смерті Катерини Гандзюк стосуються, в першу чергу, системи МВС. Справа Катерини Гандзюк набула резонансу, підозри посилилися, і це робить Авакова токсичним", – вважає Фесенко.

      На переконання політолога, зараз Порошенко не звільнить ні Луценка, ні Авакова, щоб не дестабілізувати всю правоохоронну систему і правлячу коаліцію в передвиборний період. Хоча після президентських і парламентських виборів Авакова, швидше за все, звільнять.

      Хто б не виграв майбутні президентські вибори, він не захоче залишити на посаді міністра внутрішніх справ. Аваков набув занадто великого впливу. Після загиблого Кравченка (міністр внутрішніх справ при Кучмі – "24") жоден міністр внутрішніх справ не мав такого впливу. І це урок для Авакова. Коли маєш великий вплив і влізаєш в історії, це погано закінчується,
      – зауважив Володимир Фесенко.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Петро Порошенко Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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