Украина отправила своих специалистов из БПЛА для защиты американских баз в Иордании
- Украина направила дроны-перехватчики и экспертов по БПЛА для защиты баз США в Иордании после запроса от США.
- Украина предлагает обмен дронов-перехватчиков на системы для борьбы с российскими ракетами и дипломатическую поддержку для прекращения огня.
Украина отправила дроны-перехватчики и команду экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании. США обратились с такой просьбой 5 марта, а уже на следующий день украинская команда отправилась в командировку на Ближний Восток.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times.
Как Украина помогает странам Ближнего Востока и США в противостоянии с Ираном?
Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов,
– вспомнил Зеленский свою реакцию на запрос США, возвращаясь поездом с востока Украины в Киев.
Война США и Израиля против Ирана может отвлечь внимание мира от войны в Украине. В то же время она открывает для Киева возможность использовать свой полученный в боях опыт и современные технологии на новом направлении. Украина активно предлагает помощь американским военным и их союзникам на Ближнем Востоке в защите от иранских ударных дронов – таких же, которые Россия уже годами применяет против Украины.
После начала войны США и Израиля против Ирана Зеленский рассказал, что ему звонили лидеры Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии с просьбой о помощи.
Президент также сообщил, что еще одна команда украинских специалистов отправится на Ближний Восток, чтобы помочь странам оценить, как защититься от иранских дронов без использования дорогих и дефицитных ракет Patriot.
Только за первые дни войны с Ираном страны Ближнего Востока использовали более 800 ракет Patriot. Их применили для отражения более 2 тысяч иранских ударных дронов и более 500 баллистических ракет. Между тем за все четыре года войны Украина получила лишь около 600 таких современных ракет Patriot.
Стоимость производства одного "Шахеда" может достигать 50 тысяч долларов. В то же время одна ракета-перехватчик комплекса Patriot американского производства стоит более 3 миллионов долларов.
Поэтому для борьбы с дронами украинцы используют крупнокалиберные пулеметы, дешевле ракеты с истребителей F-16, средства радиоэлектронной борьбы и новые украинские дроны-перехватчики.
Президент Украины отметил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но одновременно должен учитывать потребности самой Украины, ведь война продолжается уже 5-ый год.
Киев предлагает странам Ближнего Востока обменивать украинские дроны-перехватчики на более мощные системы, необходимые для борьбы с российскими баллистическими ракетами. Кроме того, Украина готова помогать этим государствам в обмен на дипломатическую поддержку, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению огня. Зеленский отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют "очень тесные отношения с Россией".
Именно поэтому я сказал: возможно, они смогут поговорить с россиянами, и те согласятся на паузу. В таком случае мы, конечно, можем помочь Ближнему Востоку с обороной,
– сказал политик.
Как Россия сотрудничает с Ираном проти США?
- Киев также надеется получить дополнительные политические дивиденды в отношениях с США во время мирных переговоров, которые проходят при посредничестве Вашингтона.
- Впрочем, эти отношения остаются напряженными. В четверг Дональд Трамп вновь заявил, что считает Зеленского большим препятствием для мирного соглашения, чем президента России Владимира Путина, который и начал вторжение
- Сотрудничая с США на Ближнем Востоке, Киев стремится показать контраст с Россией. По словам американских чиновников, во время войны Москва передавала Ирану разведывательные данные, в частности спутниковые снимки с расположением американских кораблей и военных.
- Зеленский также заявил, что видел разведданные, которые свидетельствуют: дроны, что сейчас массово запускают из Ирана, содержат российские компоненты.
- Сам Дональд Трамп говорит, что нет оснований считать, что Россия помогает Ирану. Между тем его администрация уже направила, по ее словам, "жесткое предупреждение" Москве.