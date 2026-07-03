Решения, проверенные войной: боец ВСУ оценил возможности экспорта украинского оружия

Украина разрешила экспорт оружия в страны-партнеры. Продавать продукцию можно будет в рамках соглашений, но только при условии полного обеспечения потребностей Вооруженных Сил.

Если говорить об инновациях в производстве, то сегодня таких центров всего два. Как рассказал 24 Каналу военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, речь идет о Соединенных Штатах и Китае, а другие страны пытаются их догнать.

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Какие аспекты нужно учитывать при экспорте оружия?

Впрочем, если мы не говорим о высокотехнологичных, инновационных решениях, то с точки зрения результативности Украина имеет что предложить. Можно упомянуть о дальнобойных дронах или других средствах, которые хорошо работают. Мы способны самостоятельно их производить.

Чем больше иностранных компонентов для производства мы покупаем, тем больше мы от них зависим. В такой ситуации Украина становится уязвимой. Поэтому сегодня прежде всего нужно говорить о собственных разработках, чтобы стать более конкурентоспособными.

"Пока мы над этим работаем, но даже сейчас у нас есть решения, которые мы можем предложить. Они проверены войной, на практике. Но когда речь заходит об экспорте оружия, очень важно обеспечить наши собственные потребности", – отметил военнослужащий.

Что известно об экспорте оружия: смотрите видео

Еще один момент, который стоит учесть, – это то, что средства от продажи вооружения можно реинвестировать, чтобы расширить наши возможности. Например, инвестировать в украинские компании, увеличивать производственные базы, создавать рабочие места, платить налоги.

В конечном итоге эти средства вернутся в Украину в виде налогов, пополнят бюджет. Это важные аспекты, которые нужно учитывать. Но как все будет на практике – пока неизвестно.