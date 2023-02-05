Может сыграть на руку России: зачем экс-премьер Израиля рассказал, как "спасал" Зеленского

В своем интервью израильский экс-премьер Нафтали Беннетт рассказал, как якобы спас президента Украины Владимира Зеленского. Однако такие заявления могут иметь конкретную цель, направленную против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он предполагает, что заявление Беннета может являться частью российской дезинформации.

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По словам израильского политика, во время своего визита в Россию в марте 2022 года он спросил Владимира Путина, собирается ли тот убивать Владимира Зеленского. На это российский диктатор возразил. Израильский эксглава правительства попросил у него честное слово не идти на такой шаг.

Впоследствии Беннет сообщил об этом президенту Украины, и якобы через два часа Зеленский покинул секретный бункер и записал видео из своего офиса.

Какая цель могла быть у Беннета

Божко объяснил заявление Беннета тем, что значительная часть израильских политиков до сих пор имеет хорошие отношения с Россией.

Категория бывших чиновников – это вообще типичный путь для того, чтобы становиться агентом иностранного влияния в международной политике,

– добавил говорящий.

Божко считает, что за словам Нафтали Беннета была цель сигнализировать о том, что Путин дал честное слово и его сдержал. Мол, Путин не зверь и даже готов на жесты доброй воли.

Божко о заявлении Нафтали Беннета: смотреть видео

Россия, вероятно, хочет переговоров

Эксперт предполагает, что эта информация появилась именно сейчас, ведь Россия пытается через все коридоры влияния активизировать тезис о переговорах с Западом на условиях, хотя бы немного удовлетворявших российское политическое руководство.

В марте уже шли определенные переговорные процессы, поэтому я считаю, что это типичная дезинформация. Учитывая уровень влияния определенных российских агентов в Израиле, это выглядит даже достаточно закономерно.

– резюмировал Божко.

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