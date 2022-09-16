Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему высшее политическое руководство россии не сбрасывает путина

Высшее политическое руководство россии не может сбросить путина, это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, им очень страшно, ведь у них в стране очень сильный полицейский и контрразведывательный режим.

Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что этих российских чиновников постоянно прослушивают, если неправильно посмотрел на портрет путина – на тебя уже есть справочка в нужном кабинете.

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"На самом деле, в этих высших кругах все подозревают всех", – говорит Ступак.

Также Иван Ступак отмечает, что эти "чинуши" обязаны путину своим положением – речь идет о красноречивом большинстве "элиты".

Все, что у них есть – дом на Рублевке, квартира на Патриарших прудах, дом в Ницце, это все с разрешения путина у них появилось,

– отмечает специалист.

По его словам, все эти чиновники до сих пор надеются, что в последний момент в путине проснется "гениальный полководец" и он развернет их "автобус", который летит в пропасть, и все наладится.

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