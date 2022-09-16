Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що цих російських чиновників постійно прослуховують, якщонеправильно подивився на портрет путіна – на тебе вже є довідочка в потрібному кабінеті.

Читайте також Ми не поспішаємо, – путін спробував виправдатися за поразки на Сході України

"Насправді, в цих вищих колах всі підозрюють всіх", – каже Ступак.

Також Іван Ступак зазначає, що ці "чинуші" зобов'язані путіну своїм становищем – мовиться про красномовну більшість "еліти".

Все, що вони мають – будинок на Рубльовкє, квартира на Патріарших прудах, будинок в Ніцці, це все з дозволу путіна у них з’явилося,

– зазначає фахівець.

За його словами, всі ці чиновники ще досі сподіваються, що в останню мить у путіні прокинеться "геніальний полководець" і він розверне їх "автобус", який летить у прірву та все налагодиться.

Повний стрім із Іваном Ступаком: дивіться відео