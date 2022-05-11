Экстрадиция Шария в Украину может длиться от 3 месяцев до года, – Венедиктова
Украина активно работает над тем, чтобы пророссийский блоггер Анатолий Шарий предстал перед украинским судом. На скорую экстрадицию надеяться не стоит – процедура займет некоторое время.
Испанские стражи порядка задержали Анатолия Шария, которому Украина выдвигает обвинения в государственной измене. Суд разрешил ему находиться на свободе под подписку о невыезде, а украинские прокуроры работают над его экстрадицией.
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Сколько продлится экстрадиция Шария
Как сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, Украина ведет активную работу по экстрадиции Анатолия Шария из Испании. Он уже находится в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи, заявила она в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.
Процесс очень длинный всегда. У нас есть опыт, потому что в год проводим до 100 экстрадиций. Мы знаем, что защита будет "бить" по политическому заказу и политическому преследованию. Сама экстрадиция обвиняемого при хорошем сценарии может длиться от 3 месяцев до года, – сообщила Венедиктова.
Генеральный прокурор подчеркнула, что оптимизм должен быть сдержанным, ведь США не могут провести процедуру Дмитрия Фирташа из Австрии уже 8 лет. Также она попросила всех воздержаться от угроз в адрес Шария – его защита попытается использовать это в суде.
Задержание Шария: как это было
- 4 мая испанская полиция задержала пророссийского блогера Анатолия Шария. Задержание произошло благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора, СБУ и международных партнеров. Ему инкриминируют государственную измену и разжигание вражды.
- Сам российский пропагандист заявил о том, что якобы был готов к такому сценарию. По мнению Шария, привлечение внимания благодаря аресту позволит ему более активно доносить свои мысли до аудитории.
- Украина активно работает над тем, чтобы Анатолий Шарий как можно скорее предстал перед украинским судом и понес ответственность за свои преступления. Россия вряд ли будет рассматривать Шария как обменный фонд – пропагандист уже сыграл свою роль, а отработанным материалом российские оккупанты не интересуются.