Экстрадиция Шария в Украину может длиться от 3 месяцев до года, – Венедиктова

Украина активно работает над тем, чтобы пророссийский блоггер Анатолий Шарий предстал перед украинским судом. На скорую экстрадицию надеяться не стоит – процедура займет некоторое время.

Испанские стражи порядка задержали Анатолия Шария, которому Украина выдвигает обвинения в государственной измене. Суд разрешил ему находиться на свободе под подписку о невыезде, а украинские прокуроры работают над его экстрадицией.

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Сколько продлится экстрадиция Шария

Как сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, Украина ведет активную работу по экстрадиции Анатолия Шария из Испании. Он уже находится в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи, заявила она в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Процесс очень длинный всегда. У нас есть опыт, потому что в год проводим до 100 экстрадиций. Мы знаем, что защита будет "бить" по политическому заказу и политическому преследованию. Сама экстрадиция обвиняемого при хорошем сценарии может длиться от 3 месяцев до года, – сообщила Венедиктова.

Генеральный прокурор подчеркнула, что оптимизм должен быть сдержанным, ведь США не могут провести процедуру Дмитрия Фирташа из Австрии уже 8 лет. Также она попросила всех воздержаться от угроз в адрес Шария – его защита попытается использовать это в суде.

Задержание Шария: как это было

4 мая испанская полиция задержала пророссийского блогера Анатолия Шария. Задержание произошло благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора, СБУ и международных партнеров. Ему инкриминируют государственную измену и разжигание вражды.

Сам российский пропагандист заявил о том, что якобы был готов к такому сценарию. По мнению Шария, привлечение внимания благодаря аресту позволит ему более активно доносить свои мысли до аудитории.

Украина активно работает над тем, чтобы Анатолий Шарий как можно скорее предстал перед украинским судом и понес ответственность за свои преступления. Россия вряд ли будет рассматривать Шария как обменный фонд – пропагандист уже сыграл свою роль, а отработанным материалом российские оккупанты не интересуются.

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