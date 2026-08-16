Принять участие может любой желающий. Об этом Kordon Race сообщили 24 Каналу.

Что известно о соревновании?

По словам организаторов, мероприятие объединяет профессиональных спортсменов, любителей, ветеранов и активные семьи со всей Украины. Цель – проверить силу духа, выносливость и командное единство.

Представители Kordon Race подчеркнули, что преимуществом соревнований этого года будет место проведения – база "Озерный край", расположенная среди лесов и озер. Локация сочетает холмистую местность, водоемы и пересеченные тропы. По их словам, это не только красивый пейзаж, но и вызов для спортсменов.

"Озерный край" позволяет максимально раскрыть потенциал трейл-бега и препятствий. Новые конструкции, вода, лес и невероятное сообщество – 5 сентября станет днем настоящих побед над собой,

– заявил организатор соревнований Петр Жовнич.

Он отметил, что вместе с командой подготовил трассу с совершенно новыми техническими и физическими препятствиями. Участников ждут:

специальные водные и болотные препятствия с использованием естественной акватории озер;

обновленные силовые испытания: перенос нестандартных грузов, высокие наклонные стены, переправы по сеткам и канатам;

новые элементы на равновесие и координацию;

трейл-забег (Kordon Trail на 15 км).

Трасса будет проложена вокруг озер и через лесные массивы, что позволит участникам проверить свою выносливость на природном рельефе.

Кто может принять участие?

Организаторы отмечают, что мероприятие открыто для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Они рассказали о различных форматах соревнований:

Individual / Ultra – для опытных спортсменов;

Fun / Family – для команд, друзей и семей, где главное – поддержка и эмоции;

Special – адаптированный для ветеранов и военнослужащих с ранениями;

Kids & Junior – для детей.

Kordon Race подчеркнули, что забег носит благотворительный и социальный характер. Собранные средства будут направлены на поддержку реабилитационных и учебных программ для украинских ветеранов Kordon Academy.

Обратите внимание! Kordon Race – серия благотворительных забегов с препятствиями, которые проходят четыре раза в год в соответствии с временами года: весна, лето, осень и зима. Проект объединяет военнослужащих, ветеранов и гражданских лиц вокруг спорта, взаимной поддержки и развития, популяризирует здоровый образ жизни, командный дух и способствует реабилитации ветеранов посредством физической активности.

Предыдущие соревнования / Фото Kordon Race

Напомним, летний этап забегов с препятствиями Kordon Race и трейловый забег Kordon Trail состоялись 13 июня во Львовской области.