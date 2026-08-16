Взяти участь може будь-хто бажаючий. Про це Kordon Race повідомили 24 Каналу.

Що відомо про змагання?

За словами організаторів, подія об'єднує професійних спортсменів, аматорів, ветеранів та активні родини з усієї України. Мета – випробувати силу духу, витривалість і командну єдність.

Kordon Race наголосили на тому, що перевагою цього річних змагань буде місце розташування – база "Озерний край, що розташована серед лісів та озер. Локація поєднує горбисту місцевість, водойми та пересічні стежки. За їхніми словами, це не лише красивий пейзаж, а й виклик для спортсменів.

"Озерний край" дає змогу максимально розкрити потенціал трейлового бігу та випробувань з перешкодами. Нові конструкції, вода, ліс та неймовірна спільнота – 5 вересня стане днем реальних перемог над собою,

– заявив організатор змагань Петро Жовнич.

Він зазначив, що разом з командою підготував трасу з абсолютно новими технічними та фізичними перешкодами. На учасників чекають:

спеціальні водні та болотяні перешкоди з використанням природної акваторії озер;

оновлені силові випробування: перенесення нестандартних вантажів, високі похилі стіни, переправи по сітках і канатах;

нові елементи на баланс і координацію.

трейловий забіг (Kordon Trail на 15 км).

Траса буде прокладена навколо озер та крізь лісові масиви, що дозволить учасникам перевірити свою витривалість на природному рельєфі.

Хто може взяти участь?

Організатори зазначають, що подія відкрита для всіх бажаючих, незалежно від рівня підготовки. Вони розповіли про різні формати змагань:

Individual / Ultra – для досвідчених атлетів;

Fun / Family – для команд, друзів та сімей, де головне – підтримка та емоції;

Special – адаптована для ветеранів та військовослужбовців з пораненнями;

Kids & Junior – для дітей.

Kordon Race наголосили, що забіг має благодійний та соціальний характер. Зібрані кошти спрямують на підтримку реабілітаційних та навчальних програм для українських ветеранів Kordon Academy.

Зверніть увагу! Kordon Race – серія благодійних забігів із перешкодами, що проходять чотири рази на рік за принципом пір року: весна, літо, осінь і зима. Проєкт об'єднує військовослужбовців, ветеранів і цивільних навколо спорту, взаємної підтримки та розвитку, популяризує здоровий спосіб життя, командний дух і сприяє реабілітації ветеранів через фізичну активність.

Попередні змагання / Фото Kordon Race

Нагадаємо, літній етап забігів із перешкодами Kordon Race і трейловий забіг Kordon Trail відбувся 13 червня у Львівській області.