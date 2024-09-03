В Киеве и нескольких областях вводят экстренные отключения света

В Украине сохраняется тяжелая ситуация в энергосистеме из-за российских ударов по энергообъектам. В частности, вечером 3 августа в нескольких областях введены экстренные отключения.

Речь идет о Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Донецкой областях. Заметим, что во время экстренных отключений графики не действуют.

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Что известно об экстренных отключениях 3 сентября

В ДТЭК рассказали, что экстренные отключения были введены в соответствии с распоряжением Укрэнерго. Все из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Сейчас они внедрены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Черниговской областях. В компании отметили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", – отметили в компании.

Обратите внимание! Причиной таких отключений является необходимость немедленно защитить систему от перегрузки. Предупредить о них заранее невозможно, поскольку время, когда это может понадобиться, невозможно спрогнозировать. К сожалению, продолжительность экстренных отключений также невозможно предсказать.

К слову, завтра, 4 сентября, графики отключения завтра, 4 сентября, будут действовать в течение всех суток. В Укрэнерго сообщили, что количество очередей отключений будет зависеть от часа.