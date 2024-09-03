Мовиться про Київ, Київську, Дніпропетровську, Чернігівську та Донецьку області. Зауважимо, що під час екстрених відключень графіки не діють.

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Що відомо про екстрені відключення 3 вересня

В ДТЕК розповіли, що екстрені відключення було запроваджено відповідно до розпорядження Укренерго. Все через складну ситуацію в енергосистемі.

Наразі їх впроваджено у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Чернігівській областях. У компанії зазначили, що під час екстрених відключень графіки не діють.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – зазначили в компанії.

Зверніть увагу! Причиною таких відключень є необхідність негайно захистити систему від перевантаження. Попередити про них заздалегідь неможливо, оскільки час, коли це може знадобитися, неможливо спрогнозувати. На жаль, тривалість екстрених відключень також неможливо передбачити.

До слова, завтра, 4 вересня, графіки відключення діятимуть впродовж всієї доби. В Укренерго повідомили, що кількість черг відключень буде залежати від години.