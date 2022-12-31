Экстренных отключений на Новый Год не будет: Киеву и Одессе возвращают свет

Российские военные нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине 31 декабря. Поэтому в ряде областей вводили экстренное отключение света.

По состоянию на 19:00 в Киевской и Одесской области отменили экстренные отключение света. Так что вскоре жители областей снова будут получать электроэнергию.

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Свет вернется в Киевскую область

Как отмечают в ДТЭК, в Киеве и Киевской области отменяют экстренные отключения света. В то же время, в компании подчеркивают, что делают все возможное для того, чтобы Новый год столица и область встречали с электроэнергией. Надеемся, что очередного ракетного удара не будет, и так и будет.

Жителям Одесщины тоже возвращают свет

Такая же ситуация в Одесской области. Там тоже экстренно выключали свет во время массированного ракетного удара. Пока энергетики делают все возможное для того, чтобы бытовые потребители получили электроэнергию.

В то же время следует понимать, что существует риск того, что жители области снова останутся без света. На это может повлиять нагрузка сети после того, как начнут подавать электроэнергию.

Поэтому жителей призывают максимально ответственно отнестись к этому. Не включать сразу все электроприборы. Этот подход позволит избежать возможных аварийных отключений света.



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ДТЭК получил команду от Укрэнерго подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Спасибо ПВО и энергетикам за их титанический труд!,

– отметил глава ОВА Максим Марченко.

Напомним, что 31 декабря россияне выпустили по Украине около 20 крылатых ракет. В небе над нашей страной удалось сбить 12 ракет. К сожалению, не обошлось без прилетов.

В то же время не стоит забывать, что россияне очень коварны. Враг в любой момент может совершить следующую ракетную атаку. Поэтому призываем не игнорировать воздушные тревоги и отправляться к укрытиям сразу. Это может уберечь вам жизнь.