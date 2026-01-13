До конца суток без света: в соцсетях пишут о длительных отключениях для нескольких районов Киева

В Киеве введены аварийные отключения. Пользователи соцсетей сообщают, что несколько районов будут без света до конца суток.

Данные на сайте ДТЭК свидетельствуют о том, что отключения будут длительные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на энергетиков.

В каких районах света может не быть до конца суток?

Сегодня ночью Киев подвергся очередному вражескому удару, из-за чего в столице и части области ввели аварийные графики отключения электроснабжения. По данным ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах, в частности на Подоле, Виноградаре и Святошине, света может не быть до конца суток.

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему,

– написали в ДТЭК.

Минэнерго сообщает, что аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью, однако восстановление электроснабжения требует времени. На продолжительность отключений также влияет существенное снижение температуры воздуха.

После предыдущего обстрела в ночь на 9 января ситуация в столице остается сложной как с электроснабжением, так и с отоплением.

Что известно о последствиях массированного обстрела?