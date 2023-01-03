Такое мнение 24 Каналу озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Электроэнергия Украины понемногу возвращается в привычный режим, в частности, в Киевской области начинают действовать новые графики отключения света.

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Шахиды могут нанести большой вред

Харченко рассказал, что реально каждый долетевший до цели шахед наносит значительно больший вред, чем стоимость противоракеты, которая на него использована. Даже если это несколько противоракет. Поэтому нужно только приветствовать успехи нашей ПВО.

Они фантастические, они героические, и я вижу тот объем работы, который проделан в последние недели или может уже месяцами, потому что с 10 октября отсчет идет. Тогда началась очень внимательная совместная работа энергетиков и ПВО. Каждую неделю они делали что-то новое, искали новые пути защиты критической инфраструктуры,

– отметил директор Центра исследований энергетики.

Он добавил, что защита работает все лучше и лучше, и это действительно заметно на практике. Очень хорошо, что это происходит, потому что 100% ущерб от каждого долетевшего шахида не соизмерим со стоимостью, затрачиваемой на то, чтобы его сбить.

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План террора украинцев

По словам директора Центра исследований энергетики, очень скоро будет середина зимы и можно констатировать, что тот план, который, скорее всего, был у московского режима, перевести Украину в блекаут, оставить украинцев без подачи света, электричества, таким образом, поднять хаос и панику, полностью провален.

"Люди объединились и предпринимают усилия, чтобы меньше потреблять, чтобы более рационально использовать электроэнергию, готовятся на несколькодневные отключения, готовы пережить и пройти любые испытания, связанные с этим", - отметил Харченко.

Как он отметил, это фантастическое чувство единства очень вдохновляет. В частности, вдохновляет энергетиков, чтобы работать еще больше, еще дольше, труднее, чтобы восстанавливать питание и быстрее возвращать его и надежнее всем украинцам.

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