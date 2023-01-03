Таку думку 24 Каналу озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Електроенергія України потрохи повертається до звичного режиму, зокрема, на Київщині починають діяти нові графіки вимкнення світла.

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Шахіди можуть наробити великої шкоди

Харченко розповів, що реально кожен шахед, який долетів до цілі, наносить значно більшої шкоди, ніж вартість протиракети, яка на нього використана. Навіть якщо це кілька протиракет. Тому треба лише вітати успіхи нашої ППО.

Вони фантастичні, вони героїчні, і я бачу той обсяг роботи, який пророблений останніми тижнями чи може вже навіть місяцями, бо з 10 жовтня відрахунок іде. Тоді почалась дуже уважна спільна робота енергетиків і ППО. Кожного тижня вони робили щось нове, шукали нові шляхи захисту критичної інфраструктури,

– зазначив директор Центру досліджень енергетики.

Він додав, що захист працює все краще і краще, й це дійсно помітно на практиці. Дуже добре, що це відбувається, бо 100% збитки від кожного шахіду, що долетів, не співмірні з вартістю, що витрачається на те, аби його збити.

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План терору українців

За словами директора Центру досліджень енергетики, дуже скоро буде середина зими й можна констатувати, що той план, який, радше за все, був у московського режиму, перевести Україну у блекаут, залишити українців без подачі світла, електрики, таким чином зчинити хаос і паніку, повністю провалений.

"Люди об'єднались і роблять зусилля, аби менше споживати, аби раціональніше використовувати електроенергію, готуються на кількаденні відключення, готові пережити і пройти будь-які випробування, пов'язані з цим", – зауважив Харченко.

Як він зазначив, це фантастичне відчуття єдності дуже надихає. Зокрема, надихає енергетиків, аби працювати ще більше, ще довше, ще важче, аби відновлювати живлення і швидше повертати його і надійніше всім українцям.

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