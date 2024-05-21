Электронная очередь заработала во всех ТЦК, — Минобороны
Источник:Минобороны Украины
Электронная очередь заработала во всех ТЦК и СП. Пока в тестовом режиме, однако отныне в живой очереди можно не стоять.
Министерство обороны сообщило, что совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустило сервис онлайн записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных.
Смотрите также Должны ли работодатели вручать повестки работникам, учет женщин и другие вопросы о мобилизации
Где можно записаться в электронную очередь в ТЦК и СП
Электронная очередь записи в тестовом режиме заработала во всех ТЦК и СП страны.Справка. Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно по ссылке: https://q.mod.gov.ua/
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что электронная очередь работает следующим образом – вы записываетесь и приходите на определенное время.
Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Мы уже имеем опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Отныне не надо стоять в очереди для выполнения своего законного долга, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время,
– отметила Черногоренко.
К слову, сейчас все военнообязанные мужчины в течение 60 дней, до 16 июля, должны обновить свои военно-учетные данные.
Те, кто после 2022 года прошел ТЦК и ВВК и был признан непригодным и снят с учета, должен будет снова пройти эту процедуру.
По новому закону о мобилизации обновлять личные данные можно не только в ТЦК, но и с помощью мобильного приложения "Резерв +" и в ближайшем ЦНАПе.
Кроме этого, военнообязанные мужчины, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет. Сделать это нужно до 16 июня.