Электронная очередь заработала во всех ТЦК, — Минобороны

Электронная очередь заработала во всех ТЦК и СП. Пока в тестовом режиме, однако отныне в живой очереди можно не стоять.

Министерство обороны сообщило, что совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустило сервис онлайн записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных.

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Где можно записаться в электронную очередь в ТЦК и СП

Электронная очередь записи в тестовом режиме заработала во всех ТЦК и СП страны.

Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно по ссылке: https://q.mod.gov.ua/

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что электронная очередь работает следующим образом – вы записываетесь и приходите на определенное время.

Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. Мы уже имеем опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Отныне не надо стоять в очереди для выполнения своего законного долга, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время,

– отметила Черногоренко.

К слову, сейчас все военнообязанные мужчины в течение 60 дней, до 16 июля, должны обновить свои военно-учетные данные.

Те, кто после 2022 года прошел ТЦК и ВВК и был признан непригодным и снят с учета, должен будет снова пройти эту процедуру.

По новому закону о мобилизации обновлять личные данные можно не только в ТЦК, но и с помощью мобильного приложения "Резерв +" и в ближайшем ЦНАПе.

Кроме этого, военнообязанные мужчины, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет. Сделать это нужно до 16 июня.