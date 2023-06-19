Законны ли электронные повестки, которые планируют присылать в Дие: объяснение адвоката

В Дие планируют присылать повестки. Это может произойти уже в будущем. Однако украинское законодательство пока не готово к электронным повесткам.

Техническая возможность посылать электронные оповещения через Дию существует. Возможны ли электронные повестки с точки зрения закона – рассказал адвокат АО "ASA GROUP" Валерий Ефремов.

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Законны ли в Украине электронные повестки

По словам адвоката, украинское законодательство пока не готово к электронным повесткам. Сейчас повестку должны вручить лично военнообязанному и в документе нужно поставить подпись. Поэтому любые альтернативные способы вручения повесток – на сегодняшний день вне закона.

Адвокат отметил, что депутаты в Украине могут переписать украинские законы под возможную рассылку повесток через Дию, но прежде придется решить ряд сложных вопросов. Даже несмотря на это, нужно понимать, что нарушаются конституционные права граждан, поскольку не все пользуются смартфоном каждый день.

Таким образом государство должно гарантировать доступность сервиса для каждого гражданина. Под гарантиями понимается обязанность государства за свой счет обеспечить каждого военнообязанного смартфоном и доступом к интернету.

Будут ли в Украине раздавать повестки из-за Дию

Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, ждать ли сейчас украинцам соответствующих изменений в законодательстве. По его словам, существует 3 аспекта, которые влияют на этот процесс: