Вениславский рассказал, как электронный кабинет изменит визиты в ТЦК и прохождение ВВК

По плану, электронный кабинет заработает уже 18 мая. После этого ТЦК смогут вызывать военнообязанных, которые обновили данные, на определенное время, чтобы они прошли военно-врачебную комиссию без очередей.

Об особенностях работы электронного кабинета военнообязанного рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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ВВК без очередей

После запуска е-кабинета каждый сможет дистанционно обновить свои персональные военно-учетные данные.

Обновление персональных данных через электронный кабинет без ВВК – это будет уже один из шагов, а дальше территориальные центры для тех граждан, которые будут иметь необходимость, обязанность пройти ВВК, дистанционно, в обычном режиме пришлют им повестку или через электронный кабинет вызовут на определенное время, когда им необходимо будет пройти именно военно-врачебную комиссию,

– пояснил Вениславский.

Именно такая возможность была предусмотрена в законе о мобилизации для максимального удобства и предотвращения очередей в ТЦК.

Электронный кабинет будет работать в экспериментальном режиме в течение 30 дней, а в июне запустится полноценно. После этого его адаптируют со всеми базами данных.

Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, они выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А относительно прохождения ВВК уже ТЦК будет присылать соответствующие сообщения о том, что необходимо пройти ВВК,

– подытожил нардеп.

Можно ли отказаться от прохождения ВВК

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, которые приписаны к призывным участкам, и которые только собираются к ним приписываться, обязаны проходить обязательный медицинский осмотр. По словам адвоката Екатерины Анищенко, прямого запрета отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии в Украине нет. Однако на практике отказ будет нести за собой административную ответственность.

Кроме того, в период военного положения отказ от прохождения ВВК противоречит нормам действующего законодательства, поскольку Приказом МОУ № 402 от 14 августа 2008 года указано, что основная цель ВВК – обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ.