В Украине появится е-кабинет для военнообязанных: что он предусматривает

Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, который предусматривает запуск электронного кабинета для военнообязанных. Эта инициатива позволит облегчить ряд процессов для украинцев.

В частности, по этому документу будет создан реестр военнослужащих ВСУ. Кроме того, наши защитники смогут получить статус участника боевых действий в е-кабинете.

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Что предусматривает электронный кабинет военнослужащего

Этот законопроект предоставил Министерству обороны полномочия усилить способности киберзащиты и хранить свои ІТ-системы в военном облачном хранилище НАТО.

В Минобороны отметили, что благодаря этой инициативе произойдет ряд изменений:

будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;

ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска;

усилится защита данных от кибератак России.

Кроме того, этот законопроект направлен на совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это предусматривает налаживание лучшей коммуникации между реестрами и более эффективное использование военно-учетной информации.

Также законопроект содержит положение о введении цифрового военного билета (сертификата).

В Минобороны также отметили, что благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

Новый законопроект также предусматривает создание единого реестра мобилизованных лиц. Этот реестр будет связан с единым реестром избирателей, который сейчас фактически не существует.

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