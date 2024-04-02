В Украине появится е-кабинет для военнообязанных: что он предусматривает
Источник:Верховная Рада Украины
Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, который предусматривает запуск электронного кабинета для военнообязанных. Эта инициатива позволит облегчить ряд процессов для украинцев.
В частности, по этому документу будет создан реестр военнослужащих ВСУ. Кроме того, наши защитники смогут получить статус участника боевых действий в е-кабинете.
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Что предусматривает электронный кабинет военнослужащего
Этот законопроект предоставил Министерству обороны полномочия усилить способности киберзащиты и хранить свои ІТ-системы в военном облачном хранилище НАТО.
В Минобороны отметили, что благодаря этой инициативе произойдет ряд изменений:
- будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);
- ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;
- ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска;
- усилится защита данных от кибератак России.
Кроме того, этот законопроект направлен на совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это предусматривает налаживание лучшей коммуникации между реестрами и более эффективное использование военно-учетной информации.
Также законопроект содержит положение о введении цифрового военного билета (сертификата).
В Минобороны также отметили, что благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.
Новый законопроект также предусматривает создание единого реестра мобилизованных лиц. Этот реестр будет связан с единым реестром избирателей, который сейчас фактически не существует.
Зеленский подписал закон об уменьшении возраста мобилизации
- Владимир Зеленский 2 апреля также подписал закон, который уменьшает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Таким образом граждане, которым уже исполнилось 25, 26 и 27 лет соответственно становятся военнообязанными, и их могут мобилизовать на службу в ВСУ.
- Между тем призывниками на срочную службу будут мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако напомним, что призыв на срочную военную службу во время военного положения в Украине не происходит.
- Кроме того, президент Украины подписал закон, который отменяет статус "ограниченно годный" военнообязанный в Украине. И теперь все граждане, которые имели этот статус должны в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр, чтобы изменить статус на "годный" или "непригодный".