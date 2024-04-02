В Украине появится е-кабинет для военнообязанных: что он предусматривает

2 апреля 2024, 22:26
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Источник:

Верховная Рада Украины

Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, который предусматривает запуск электронного кабинета для военнообязанных. Эта инициатива позволит облегчить ряд процессов для украинцев.

В частности, по этому документу будет создан реестр военнослужащих ВСУ. Кроме того, наши защитники смогут получить статус участника боевых действий в е-кабинете.

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Что предусматривает электронный кабинет военнослужащего

Этот законопроект предоставил Министерству обороны полномочия усилить способности киберзащиты и хранить свои ІТ-системы в военном облачном хранилище НАТО.

В Минобороны отметили, что благодаря этой инициативе произойдет ряд изменений:

  • будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);
  • ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;
  • ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска;
  • усилится защита данных от кибератак России.

Кроме того, этот законопроект направлен на совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это предусматривает налаживание лучшей коммуникации между реестрами и более эффективное использование военно-учетной информации.

Также законопроект содержит положение о введении цифрового военного билета (сертификата).

В Минобороны также отметили, что благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

Новый законопроект также предусматривает создание единого реестра мобилизованных лиц. Этот реестр будет связан с единым реестром избирателей, который сейчас фактически не существует.

Зеленский подписал закон об уменьшении возраста мобилизации

  • Владимир Зеленский 2 апреля также подписал закон, который уменьшает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Таким образом граждане, которым уже исполнилось 25, 26 и 27 лет соответственно становятся военнообязанными, и их могут мобилизовать на службу в ВСУ.
  • Между тем призывниками на срочную службу будут мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако напомним, что призыв на срочную военную службу во время военного положения в Украине не происходит.
  • Кроме того, президент Украины подписал закон, который отменяет статус "ограниченно годный" военнообязанный в Украине. И теперь все граждане, которые имели этот статус должны в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр, чтобы изменить статус на "годный" или "непригодный".

Автор: Владислав Кравцов