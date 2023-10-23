Е-реестр военнообязанных: какие данные содержит и как проверить мужчину в системе "Оберег"
Военный учет в Украине будут вести онлайн. Именно для этого был создан реестр "Оберіг", система уже работает и заполнена на 90%.
Через систему будет вестись военный учет, в перспективе – украинцы смогут получить повестку онлайн. Впрочем, пока об этом речь не идет. Рассказываем, какие данные содержит электронный реестр военнообязанных.
Смотрите также Мобилизация в ноябре: кто из военнообязанных сможет уехать за границу
В режиме автоматического обмена в систему "Оберіг" попадает информация из других электронных реестров, а именно:
- персональные данные;
- Контактные данные: телефонный номер, электронная почта;
- Сведения о родителях;
- Семейное положение;
- Сведения о семье, образовании, паспортных данных, в том числе и загранпаспорта;
- Сведения о месте работы;
- Сведения о дате и цели выезда за границу и дате возвращения;
- данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;
- Сведения о знаниях иностранных языков, повышении квалификации;
- Данные о наличии оснований для выезда за границу;
- Сведения об открытых исполнительных производствах;
- Служебные данные, в том числе результаты прохождения ВЛК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.
Все эти данные будут доступны Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.
А доступ к реестру для граждан возможен через приложение Действие – в нем можно будет подать сведения о себе в ТЦК в электронном виде, а также проверить наличие данных о включении себя в реестр.Внимание. По последним данным, электронный военный учет уже сейчас применяется в некоторых регионах Украины и на фронте.
Главное о реестре "Оберег"
- Закон Украины о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был одобрен в 2017 году, однако система до сих пор не работает полноценно.
- Формально он был запущен 28 марта 2022 года. 5 октября Верховная Рада поддержала законопроект с правками по е-реестру военнообязанных "Оберег".
- Электронные карточки и информация о них будут храниться на протяжении всей его жизни. Удаление данных о лице происходит тогда, когда исполняется 105 лет с даты его рождения.