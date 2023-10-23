Е-реестр военнообязанных: какие данные содержит и как проверить мужчину в системе "Оберег"

Военный учет в Украине будут вести онлайн. Именно для этого был создан реестр "Оберіг", система уже работает и заполнена на 90%.

Через систему будет вестись военный учет, в перспективе – украинцы смогут получить повестку онлайн. Впрочем, пока об этом речь не идет. Рассказываем, какие данные содержит электронный реестр военнообязанных.

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В режиме автоматического обмена в систему "Оберіг" попадает информация из других электронных реестров, а именно:

персональные данные;

Контактные данные: телефонный номер, электронная почта;

Сведения о родителях;

Семейное положение;

Сведения о семье, образовании, паспортных данных, в том числе и загранпаспорта;

Сведения о месте работы;

Сведения о дате и цели выезда за границу и дате возвращения;

данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;

Сведения о знаниях иностранных языков, повышении квалификации;

Данные о наличии оснований для выезда за границу;

Сведения об открытых исполнительных производствах;

Служебные данные, в том числе результаты прохождения ВЛК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.

Все эти данные будут доступны Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.

А доступ к реестру для граждан возможен через приложение Действие – в нем можно будет подать сведения о себе в ТЦК в электронном виде, а также проверить наличие данных о включении себя в реестр.

Главное о реестре "Оберег"

Закон Украины о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был одобрен в 2017 году, однако система до сих пор не работает полноценно.

Формально он был запущен 28 марта 2022 года. 5 октября Верховная Рада поддержала законопроект с правками по е-реестру военнообязанных "Оберег".

Электронные карточки и информация о них будут храниться на протяжении всей его жизни. Удаление данных о лице происходит тогда, когда исполняется 105 лет с даты его рождения.

. По последним данным, электронный военный учет уже сейчас применяется в некоторых регионах Украины и на фронте.