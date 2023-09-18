В Раде зарегистрировали законопроект о создании в Украине е-реестра военнообязанных

В Верховной Раде призвали к созданию электронного реестра военнообязанных. Как выяснили СМИ, реестр под названием "Оберіг" уже почти готов.

Вступая в новые обязанности министра обороны, Рустем Умеров, в частности, заявил о планах максимально цифровизировать процессы в ведомстве, в частности, о намерении создать е-реестр призывников.

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Единый реестр военнообязанных

18 сентября на сайте Верховной Рады появился проект закона о создании электронного реестра военнообязанных. В пояснительной записке говорится, что задача законопроекта:

уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий; упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

В Реестр будут заносить такие сведения, как:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Реестр почти готов

И Владимир Зеленский, и новый министр обороны заявляли о перезапуске ведомства, которое будет базироваться на его цифровизации.

Все, что можно, должны оцифровать. Информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных,

– подчеркнул Рустем Умеров.

Следует отметить, что идея создать е-реестр военнообязанных не нова. Закон о едином электронном реестре призывников одобрили еще в 2017 году, а формально реестр запустили 28 марта 2022 года. Однако там не было полной базы военнообязанных.

Сегодня уже известно, что реестр под названием "Оберіг" уже почти готов. На 90%. В нем есть большинство военнообязанных. В октябре его планируют доработать.

В то же время, нерешенным остается вопрос раздачи повесток в электронном виде. С помощью Дії это делать не планируют. По словам замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Мар'яны Безуглой, даже без запуска электронных повесток реестр позволит решить отдельные проблемы с мобилизацией.

В частности, поможет избежать случаев, когда повестки поступают уже служащим, обеспечит актуальность информации о военнообязанных и их навыках.